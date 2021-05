Salone Nautico e visite guidate a Venezia. Costalonga “Per un turismo sostenibile”

In occasione del Salone Nautico di Venezia, dal 29 maggio al 6 giugno, le guide di Venezia che aderiscono al progetto “Guide di Venezia per un turismo sostenibile” hanno elaborato visite guidate giornaliere in riferimento alla storia navale di Venezia e ai principali luoghi in cui si è svolta.

Così l’Assessore al Commercio e Attività Produttive Sebastiano Costalonga: “Il Salone Nautico che prenderà il via il 29 maggio potrebbe essere l’occasione per dimostrare che ci può essere un turismo alternativo, di qualità, invogliato a visitare la Città anche attraverso iniziative nuove e particolari”.

“Turismo che, dal punto di vista dell’Amministrazione, serve per migliorare l’offerta delle attività produttive e Commerciali, consentendone al contempo la crescita e lo sviluppo”.

Una visita si concentrerà sul Museo Storico Navale che ha riaperto dopo lungo tempo anche per questo evento.

Una seconda sarà invece una passeggiata nelle vicinanze dell’Arsenale di Venezia che, oltre ad essere la sede del Salone Nautico, è il principale luogo in cui la storia e forza navale di Venezia ha origine e sviluppo.

Ai visitatori del Salone Nautico che presenteranno il relativo biglietto verrà applicato uno sconto del 20% al prezzo del tour.

Le visite verranno svolte ricercando la massima sostenibilità per la città di Venezia, cioè con piccoli gruppi, senza provocare disturbo e ostacolo alle attività economiche e agli abitanti.

Inoltre, poiché il progetto è volto anche alla promozione di istituzioni culturali cittadine meno frequentate, in questa circostanza promuove la visita del Museo Storico Navale.

Il calendario delle visite, gli orari e le modalità di iscrizione si possono trovare nel sito

venicesustainabletourism.com

“Ringrazio l’assessore Costalonga che mi ha proposto di sviluppare delle visite guidate associate al Salone Nautico così che, assieme ai colleghi del progetto “Guide di Venezia per un turismo sostenibile”, possiamo dimostrare come sia possibile effettuare delle visite turistiche compatibili con Venezia e che siano anche utili a promuovere alcune delle sue istituzioni culturali meno note come il Museo Storico Navale” conferma Stefano Croce, Presidente dell’Associazione Guide di Venezia, Portavoce del progetto Guide di Venezia per un turismo sostenibile.