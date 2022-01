Ruggito del Coniglio: Marco Presta è positivo

Ruggito del Coniglio: Marco Presta rivela di essere positivo. La notizia in apertura di trasmissione lunedì mattina con l’avvertimento che ci sarebbe potuto essere qualche disguido tecnico in quanto il programma sarebbe andato in onda da due sedi: Marco Presta dallo studio di casa e Antonello Dose dallo studio della Rai. Invece la trasmissione si è srotolata regolarmente per tutte le oltre due ore classiche. Di più: il contraltare tra i due bravi conduttori era sincronizzato e affiatato come non mai. Durante la trasmissione di venerdì, invece, Marco Presta non aveva lamentato nessun disturbo.

Antonello Dose, a contatto in studio con il primo per tutta la scorsa settimana, risulta avere il tampone negativo, ma come spiega lui stesso: “Bisognerà aspettare 4-5 giorni per essere sicuri perché a volte viene positivo dopo alcuni giorni”. A Marco Presta sono giunti un’infinità di auguri oltre a molti presenti e regali di buon auspicio per una pronta guarigione. Ennesima testimonianza di quanto amato sia il programma “Il ruggito del Coniglio”, la trasmissione più longeva e apprezzata della Radio Rai.