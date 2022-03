Collaboratore scolastico ha un infarto a scuola. Tragedia a Venezia

Tragedia ieri mattina al presidio Marco Foscarini di Venezia.

Roberto Lanza, 58 anni, collaboratore scolastico, è stato colto da un malore improvviso e inesorabile.

La tragedia, dovuta verosimilmente ad infarto, è avvenuta di primo mattino, quando il collaboratore si stava preparando per entrare in servizio.

I colleghi, che pure erano sicuri fosse arrivato, non lo vedevano prendere servizio, così sono andati a cercarlo facendo la tragica scoperta. Inutili i soccorsi.

La perdita ha gettato tutti nel pieno sconforto. Roberto Lanza era stimato e benvoluto da tutti, a lui erano affezionati anche bambini e ragazzi. Distrutta la moglie che lavora all’interno dello stesso complesso.

Massimo Zane, rettore del Foscarini, ha dichiarato che è una perdita che sconvolge dato che l’uomo era un riferimento per tutti, noto per la sua disponibilità e generosità.

Roberto Lanza era di Chioggia e viveva a Borgo San Giovanni.

I funerali si terranno martedì 29 marzo nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giovanni alle 15.