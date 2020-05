RiVEmo Evento di Artigianato e Food – Settembre 2020, Rialto Mercato festeggerà la ripartenza di Venezia

Dopo l’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019 e il periodo di emergenza mondiale dovuto al Covid 19, Venezia, forse rispetto alle altre città, è in un periodo di grave crisi economica.

Come è sempre stato nella tradizione veneziana, la cittadinanza, gli artigiani e gli amici di Venezia vogliono però dimostrare che si reagisce sempre, che si può costruire ancora, e anzi, cogliere da questi periodi di sofferenza il massimo per recuperare valori fondamentali.

Ecco che nasce riVEmo, l’evento organizzato dall’Associazione Awakening e facente parte del progetto gratuito Behind Venice, dedicato agli artigiani e alla loro promozione digitale.

riVEmo si terrà i giorni 12-13-14 Settembre a Rialto Mercato, con l’obiettivo di dare nuova vita alla città di Venezia attraverso il cibo, l’artigianato e la convivialità. L’evento vuole essere un momento per festeggiare la città, la vita e lo stare insieme, unendo tutte quelle realtà che, da sempre fin dai tempi della Serenissima, sono state le fondamenta della città.

Per fare questo vogliamo riunire artigiani, cittadini, amici della città, Chef locali come Masahiro Homma del Ristorante Zanze XVI e Samuele Silvestri del Ristorante Riviera e alcuni dei giovani concorrenti della nona edizione di MasterChef, Marisa Maffeo, Giulia Busato e Davide Tonetti per dimostrare come unendo le forze, facendo rete, si possa creare un momento di aggregazione e di fusione di talento, esperienza e tradizione, ricordandoci ancora una volta che le crisi si possono superare solo con la forza delle persone.

Abbiamo scelto Rialto Mercato, perché da sempre è stato il centro della vita popolare veneziana, ma a causa del turismo di massa in primis e degli ultimi eventi dell’acqua alta e del Corona virus, è stato sostanzialmente abbandonato e necessita di essere recuperato.

È sempre stato un punto fermo per trovare prodotti come frutta e verdura di qualità e di produzione locale, oltre che a pesce fresco delle acque lagunari e limitrofe. Ma non solo. Rialto è sempre stato il centro nevralgico dell’artigianato veneziano. Attorno, infatti, si possono ritrovare i nomi delle calli e campi come Campo delle Becarie, Calle dello Stivaletto, Calle del Capeler che richiamano le storiche botteghe che lì avevano luogo.

PROGRAMMA

L’evento si svolgerà in tre giornate prevedendo differenti attività, dal comprare le materie prime, alla loro preparazione e degustazione, sino ad una serie di attività volte a riscoprire la città e i suoi artigiani ed eccellenze.

Sabato 12 settembre

La giornata sarà dedicata all’esplorazione del mercato di Rialto. Gli Chef Homma e Silvestri insieme ai concorrenti di MasterChef Marisa Maffeo, Giulia Busato e Davide Tonetti, acquistano i prodotti per la serata di domenica a Rialto Mercato, che saranno i protagonisti della serata di domenica 13 settembre quando verranno presentati nelle logge della pescheria per il buffet di degustazione. I ragazzi di MasterChef collaboreranno con gli Chef locali per la scelta dei prodotti e la stesura del menù

Dalle ore 14: attività alla scoperta di Venezia e della laguna, delle botteghe e dell’artigianato veneziano.

– Laboratori creativi nelle botteghe degli artigiani

– Itinerari alla scoperta della vera Venezia

– Photowalk con fotografi professionisti

Domenica 13 settembre

Dalle 14 alle 17: attività alla scoperta di Rialto, dal passato ad oggi.

– Itinerari guidati

– Meeting culturali

– Esposizioni e mostre tematizzate

Dalle 18.30: Chef e ragazzi di MasterChef con l’aiuto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Barbarigo serviranno le pietanze preparate con i prodotti locali in base alle scelte dei singoli Chef, nelle logge della pescheria che si trasformerà in un luogo per assaggiare le prelibatezze, e festeggiare insieme la rinascita della città.

Durante la serata previsti momenti di intrattenimento in via di definizione.

Lunedì 14 settembre

Attività alla scoperta di Venezia e della laguna.

– Tour in barca elettrica di alcune zone della laguna

– Laboratori creativi nelle botteghe degli artigiani

Itinerari alla scoperta della vera Venezia con Photowalk con fotografi professionisti

Per far sì che l’evento si realizzi, è stata anche istituita una raccolta fondi sul sito web Produzioni dal Basso. Potete trovarla scrivendo sulla ricerca: riVEmo.

Continuate a seguire La Voce di Venezia per ulteriori aggiornamenti mensili sui tour nelle botteghe artigiane, intrattenimento e quant’altro.



Per chi fosse interessato a partecipare come artigiano, può scrivere a: artigianibehindvenice@gmail.com

Per chi volesse maggiori informazioni: behindvenice@gmail.com

Gli account Facebook sono: @rivemo.evento e @behindvenice

Gli account Instagram sono: @rivemo.evento e @behindvenice