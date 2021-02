Risveglio Agreste. Di Roberto Bellino

…Cori, Mirella, verzi il balcone,

dì mò al popà che tenpo g’è fuori…

poi subito chi, a darmi un bacione

che co’ te me basi, mi passa i dolori.

…Fuori, popà, g’è la brosma sue sièse

ghiaggio intei fossi e bastansa caìgo,

xe sotozero un fià tuto il paese

ma perdo ‘a curiera se non mi destrigo.

E alora cori, vestiti in freta

sinò te rivi tardi a la scuola,

che a coriera te se che noa speta

e di matina ghe xe quea sola.

Va’ dire a la mama di bojare il latte

vestiti in freta e fai colassione

non stare scalsa meti ‘e savatte

sinò ti chiappi la costipassione.

Meti le sgalmare nere col pello

la siarpa e i guanti de lana merino

non ti desmentegare l’ombrello

e la bareta color ciclamino.

