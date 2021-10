Ristorante veneziano multato per 55mila euro

Ristorante veneziano multato e questa volta le infrazioni sono tali che le forze dell’ordine ci vanno con mano pesante.

55 mila euro l’ammontare delle sanzioni a carico del ristorante di San Marco comminate dai carabinieri della Compagnia di Venezia, coadiuvati dai militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia (Nil) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Treviso (Nas).

Il ristorante, in sottoportego de le Acque, è risultato in aperta infrazione sulla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia alimentare.

Cattiva conservazione del cibo e inosservanza delle materie per la sicurezza di chi ci lavora sono stati i rilievi più pesanti che comprendevano numerose infrazioni.

I due proprietari, alla fine, sono stati denunciati e si sono visti consegnare verbali per sanzioni amministrative per circa 55.000 euro.

I controlli sono poi proseguiti in altri locali dove non sono state scoperte pesanti mancanze.

Nella serata di sabato, invece, la Polizia locale ha eseguito controlli nei locali della zona di campo Santa Margherita.

Multato il proprietario di rivendita kebab che serviva alcolici oltre le 21.