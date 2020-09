Riparte campionato ma ancora stadi chiusi causa Covid

Riparte il campionato, mancano ormai poche ore, ma tutte le norme per le cautele anti- Covid per il calcio restano, questo è il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse per la prevenzione della diffusione di nuovi contagi.

Questo sembra ormai l’orientamento, secondo quanto si apprende, che è stato ribadito nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio.

Una posizione che il Cts ha già espresso in passato anche in diversi verbali delle riunioni, quando è stato chiamato ad affrontare la questione.

Il calcio è uno sport di contatto e sono stati gli stessi vertici sportivi a proporre la soluzione che è attualmente in vigore, viene fatto notare dalle fonti del Comitato, dunque non si torna indietro.

Inoltre, viene ribadito, non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per consentire una riapertura degli stadi al pubblico.