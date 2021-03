(Riceviamo e volentieri pubblichiamo).

Sono Massimiliano Capilungo, ricoverato in questo reparto per complicanze da covid, volevo ringraziare tutti, nessuno escluso, per l’amore che associano nella cura e assistenza di noi pazienti.

Dal buongiorno alla buonanotte sempre un sorriso e sempre pronti a darci forza, quella che Voi avete. Non mollate ragazzi siete il nostro orgoglio e se tutto passerà, sarà solo merito Vostro.

Siete unici e straordinari.

MC