Riga le auto parcheggiate a Mirano: Carabinieri fermano pensionato

Riga le auto parcheggiate a Mirano.

Un bambino discolo e impunito? Un adulto che cerca vendette? Un soggetto ai margini della società che cova sentimenti di risentimento?

Niente di tutto questo: è un pensionato del ’51 e quello era il suo ‘passatempo’.

B.L., classe 1951, evidentemente si divertiva a sfregiare la carrozzeria delle auto parcheggiate a Mirano in zona via Gramsci.

Il passatempo è stato bloccato grazie alla segnalazione di un proprietario.

Il pensionato è stato così colto sul fatto, ancora con il cacciavite ‘fumante’ in mano.

L’uomo aveva appena “firmato” la vernice di due auto.

Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.

Oltre all’episodio citato, il fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mestre nel centro città ed in terraferma, ha prodotto l’identificazione di 96 persone e 47 veicoli, e verifiche su vari esercizi pubblici, anche in funzione di controllo sul rispetto delle norme del distanziamento sociale.