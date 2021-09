Riapertura scuole: autobus a Venezia all’80% della capacità

Scuola: a Venezia i mezzi di trasporto circoleranno all’ 80% della capienza nella Città Metropolitana.

Da lunedì 13, infatti, circoleranno con una capienza dell’80% tutti i bus delle aziende di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Venezia, ripristinando anche il servizio speciale scolastico, in vista della ripresa delle lezioni in presenza.

Le aziende di trasporto pubblico coinvolte a livello di territorio metropolitano sono AVM/Actv, Atvo e Arriva Veneto, che metteranno in campo le tipologie di mezzi già utilizzate qualche mese fa, con il supporto di bus turistici per alcuni percorsi verso gli istituti scolastici del bacino.

Per circa 13 mila studenti dei plessi scolastici di Mestre, Dolo, Mirano, Adria, Mogliano Veneto e Piove di Sacco sono previste oltre 620 corse al giorno,

di cui 330 fornite direttamente dal vettore Avm/Actv e 220 dei vettori privati.

A queste si aggiungono le quasi 70 corse di linea che, lungo il normale percorso, transitano per le scuole di interesse.

I plessi saranno presidiati da 30 steward che si occuperanno di verificare la corretta fruizione delle corse e dare le corrette informazioni agli studenti.

Attivate anche le corse con valenza scolastica nel servizio di navigazione, in particolare dal litorale di Punta Sabbioni, dal Lido e all’interno della Venezia insulare.

Aumento delle corse e presenza degli steward anti assembramenti anche nel piano di intervento di Atvo per il Veneto Orientale.

Verranno aggiunte 25 corse a quelle già previste,

per un totale di circa 2,500 studenti in più.

Atvo ha deciso di affidarsi nuovamente ad una società di vigilanza privata per il controllo delle aree di maggiore concentrazione di studenti.

La Città metropolitana ha chiesto anche ai comuni interessati una presenza più capillare da parte della Polizia locale per agevolare gli accessi dei mezzi agli istituti scolastici.

Per quanto riguarda Arriva Veneto, la linea che effettua servizio da Chioggia verso Venezia, da lunedì 13 riattiverà il servizio di bus doppi con maggiore capienza.

L’azienda non svolge trasporti scolastici ma è comunque frequentata da studenti pendolari.