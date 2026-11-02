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Repubblica in prima pagina celebra Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo di F1

Repubblica dedica la prima pagina al trionfo di Kimi Antonelli, 20 anni: il più giovane campione mondiale di Formula 1, primo successo italiano dopo Ascari 73 anni fa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una prima pagina speciale del quotidiano celebra la conquista del titolo mondiale di Kimi Antonelli. A 20 anni Antonelli è diventato il più giovane di sempre a laurearsi campione del mondo di Formula 1.

Il trionfo è presentato come un evento di portata storica per lo sport italiano: si tratta infatti del primo titolo iridato nazionale dopo quello di Alberto Ascari, ottenuto 73 anni fa.

Nel numero in edicola oggi Repubblica dedica approfondimenti, racconti, interviste e commenti sull’impresa. Tra i contributi pubblicati figurano pezzi di Emanuela Audisio, Alessandra Retico, Gabriele Romagnoli e Franco Vanni.

Il quotidiano raccoglie anche i commenti dei lettori e materiali multimediali collegati alla vittoria.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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