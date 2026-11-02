Repubblica in prima pagina celebra Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo di F1

Una prima pagina speciale del quotidiano celebra la conquista del titolo mondiale di Kimi Antonelli. A 20 anni Antonelli è diventato il più giovane di sempre a laurearsi campione del mondo di Formula 1.
Il trionfo è presentato come un evento di portata storica per lo sport italiano: si tratta infatti del primo titolo iridato nazionale dopo quello di Alberto Ascari, ottenuto 73 anni fa.
Nel numero in edicola oggi Repubblica dedica approfondimenti, racconti, interviste e commenti sull’impresa. Tra i contributi pubblicati figurano pezzi di Emanuela Audisio, Alessandra Retico, Gabriele Romagnoli e Franco Vanni.
Il quotidiano raccoglie anche i commenti dei lettori e materiali multimediali collegati alla vittoria.