Falsi allarmi nucleari su telefoni di Kiev e poi Mosca nel nuovo scontro cyber

Un nuovo scambio di attacchi informatici tra Ucraina e Russia ha inciso sui sistemi di allerta per i raid, provocando allarme tra la popolazione.

Nella notte di domenica i telefoni a Kiev hanno ricevuto un avviso di allerta nucleare che ha generato panico in molte persone. L’allerta è risultata falsa ma ha comunque creato confusione e paura.

Circa tre ore dopo una simile ondata di messaggi falsi ha interessato i dispositivi a Mosca, dove gli utenti sono stati a loro volta inondati da avvisi fuorvianti.

La vicenda è stata riportata da Repubblica, che segnala lo scambio di attacchi informatici e la conseguente diffusione di falsi messaggi su telefoni in entrambe le città.