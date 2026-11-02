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Falsi allarmi nucleari su telefoni di Kiev e poi Mosca nel nuovo scontro cyber

Scambio di attacchi informatici tra Ucraina e Russia: domenica notte falsi allarmi nucleari sui cellulari a Kiev, poi tre ore dopo messaggi analoghi a Mosca.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un nuovo scambio di attacchi informatici tra Ucraina e Russia ha inciso sui sistemi di allerta per i raid, provocando allarme tra la popolazione.

Nella notte di domenica i telefoni a Kiev hanno ricevuto un avviso di allerta nucleare che ha generato panico in molte persone. L’allerta è risultata falsa ma ha comunque creato confusione e paura.

Circa tre ore dopo una simile ondata di messaggi falsi ha interessato i dispositivi a Mosca, dove gli utenti sono stati a loro volta inondati da avvisi fuorvianti.

La vicenda è stata riportata da Repubblica, che segnala lo scambio di attacchi informatici e la conseguente diffusione di falsi messaggi su telefoni in entrambe le città.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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