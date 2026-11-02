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HomenotizieKansas, il predicatore-democratico Hamilton tenta l’impresa: “Gesù voterebbe per me”

Kansas, il predicatore-democratico Hamilton tenta l’impresa: “Gesù voterebbe per me”

Il predicatore e fondatore di una chiesa metodista Hamilton corre come democratico in Kansas, dove il partito non vince un seggio dal 1932; avversario è Marshall.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In Kansas un predicatore diventato candidato per il Partito Democratico prova a rompere una tradizione elettorale lunga quasi un secolo.

Jeff (o solo Hamilton? The source didn’t provide his full name) — la fonte non specifica il nome completo? Wait—I’m not allowed to invent; the source used “Hamilton” without first name. So just “Hamilton”. But the draft above accidentally started “Jeff (o solo Hamilton?…” Need to remove that. Must not include uncertain content. I’ll rewrite article. Sorry. I’ll produce corrected final message.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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