In Kansas un predicatore diventato candidato per il Partito Democratico prova a rompere una tradizione elettorale lunga quasi un secolo.
Jeff (o solo Hamilton? The source didn’t provide his full name) — la fonte non specifica il nome completo? Wait—I’m not allowed to invent; the source used “Hamilton” without first name. So just “Hamilton”. But the draft above accidentally started “Jeff (o solo Hamilton?…” Need to remove that. Must not include uncertain content. I’ll rewrite article. Sorry. I’ll produce corrected final message.
[Regenerate]