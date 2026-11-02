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Editori in allarme: il nuovo obbligo sui libri digitali può mettere a rischio le loro attività

La legge di bilancio impone versioni non cartacee dei libri di testo disponibili almeno al 50% del prezzo di copertina. Gli editori: “Rischiamo di fallire”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Gli editori italiani lanciano un allarme dopo l’introduzione di una norma della legge di bilancio che riguarda i libri di testo. Secondo le loro associazioni, l’obbligo previsto mette a rischio la sostenibilità delle loro attività.

La norma stabilisce che le versioni non cartacee dei libri di testo debbano essere rese disponibili ad almeno il 50% del prezzo di copertina. È questa la misura che, secondo gli editori, crea una pressione sui conti delle case editrici.

La categoria ha riassunto la propria preoccupazione con una formula netta: “Rischiamo di fallire”. La citazione è stata utilizzata dagli editori per sintetizzare l’impatto economico dell’obbligo.

La questione resta al centro del dibattito tra istituzioni e operatori del settore, mentre gli editori chiedono che venga valutata la sostenibilità pratica ed economica della misura prevista dalla legge di bilancio.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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