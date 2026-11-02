Un trentenne svedese vive da oltre un mese nell’aeroporto di Capodichino: non ricorda nulla tranne la nazionalità

Da più di un mese un uomo di circa trent’anni trascorre le sue giornate all’interno dell’aeroporto di Napoli Capodichino. L’uomo è privo di documenti e di effetti personali e, secondo quanto riferito, non ricorda nulla della sua vicenda.

L’uomo ha riferito di conoscere soltanto la propria nazionalità: si è presentato come cittadino svedese. Non sono stati resi noti altri dettagli sul suo stato di salute o sulle circostanze che lo hanno condotto a rimanere nello scalo.

Il console onorario della Svezia a Napoli ha rivolto un appello a chi possa riconoscerlo o fornire informazioni utili. “Chi lo riconosce ci informi per poterlo aiutare”, ha detto il console.