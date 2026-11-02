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Osnato: il fondo pensioni non è la riforma della Fornero, servirà a categorie fragili

Marco Osnato (FdI) afferma che il fondo sulle pensioni non sostituisce la Fornero e sarà rivolto a categorie fragili; parla anche di sanità, flat tax e scuola.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA — Il fondo previsto nella manovra sulle pensioni “non è la riforma della Fornero”, ma può risultare utile per “categorie specifiche”, soprattutto lavoratori di settori usuranti o situazioni critiche. Lo ha detto Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera, commentando le misure contenute nel provvedimento.

Osnato ha frenato sull’ipotesi di una nuova Quota 100 promossa dalla Lega e ha sottolineato che il limite previsto è quello stabilito dalla norma. Ha aggiunto che l’onorevole Durigon sta svolgendo “un lavoro serio” che sarà poi esaminato in Parlamento e ha invitato a non fare processi alle intenzioni rispetto al testo scritto da Giorgetti.

Sulla misura sostenuta dalla Lega, Matteo Salvini ha ribadito la difesa degli stanziamenti: 850 milioni all’anno per tre anni, finalizzati a consentire uscite anticipate a 64 anni. Osnato ha escluso una battaglia sui nomi delle misure — definendo non determinante l’etichetta, ma l’effetto sulle persone — e ha detto che se alcuni lavoratori trarranno beneficio ne sarà contento.

Sul versante economico e fiscale, Osnato ha rivendicato le scelte del governo su scuola e flat tax. Ha spiegato che la riduzione dell’Irpef è prevista per un anno, mentre l’ampliamento della flat tax è concepito come misura permanente, già testata con risultati positivi in termini di certezza delle entrate. Ha ricordato poi che molte misure fiscali adottate in questi quattro anni — circa 30 miliardi di tagli alle tasse — sono nate in forma sperimentale e poi confermate.

Al riguardo del sostegno ai giovani, Osnato ha richiamato la creazione della “dote” di 100 euro l’anno per i neonati e ha ricordato che ai giovani destinano il 2% della manovra, con incentivi della durata di un anno. Inoltre, citando stime di alcuni analisti, ha menzionato un possibile incremento dei consumi di circa un miliardo dovuto alla manovra.

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Sulle pensioni, ha respinto l’idea che le misure costituiscano una “stangata”, affermando che la rivalutazione è stata mantenuta al 100% per assegni fino a quattro volte il minimo e che l’obiettivo è tutelare redditi e pensioni più bassi chiedendo invece un contributo a chi ha di più. Nei conti indicati dalla domanda giornalistica figuravano tagli pari a 14 miliardi in dieci anni e 50 miliardi al 2036, ricondotti alla necessità di rientrare da una procedura d’infrazione. Osnato ha detto che si valuterà l’impatto sui trattamenti più bassi, pur ricordando misure introdotte come i 300 euro per spese sanitarie non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

Sulla sanità ha invitato a evitare posizioni ideologiche: “L’importante è che le persone riescano a curarsi”, ha detto, sottolineando che non conta se il servizio sia erogato da strutture pubbliche o private, ma che l’obiettivo sia aumentare le opportunità di cura. Ha indicato come esempi le esperienze di Lombardia e Veneto, dove ha parlato di competizione virtuosa tra sistemi.

Riguardo alla scuola, Osnato ha detto che il testo sarà esaminato ma ha ribadito che l’istruzione resta una priorità: nei quattro anni precedenti, ha ricordato, ci sono state assunzioni e stabilizzazioni, anche per i docenti di sostegno. Sull’ipotesi di tagli, il riferimento presente nel dibattito è a 7.000 posti.

Infine, sull’iter parlamentare della manovra, Osnato ha commentato l’esistenza di una dotazione di 120 milioni per emendare il provvedimento e si è detto contrario agli emendamenti troppo “localistici”. Ha concluso affermando che saranno i gruppi parlamentari a decidere responsabilmente quali emendamenti sostenere.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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