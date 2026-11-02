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Midterm, i progressisti rispondono alla Maga puntando sulla leva religiosa

Nei midterm i progressisti americani utilizzano appelli religiosi per contrastare l’odio della galassia Maga; dopo il 2024 cercano di recuperare la dimensione morale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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I progressisti statunitensi hanno scelto la religione come strumento di mobilitazione politica nei midterm, con l’obiettivo dichiarato di contrastare l’odio e la retorica della galassia Maga.

Secondo l’analisi pubblicata su Repubblica da Gianni Riotta e Adam Hamilton, alle presidenziali del 2024 la maggioranza degli elettori credenti aveva dato il proprio voto a Donald Trump. Da quella base parte ora la reazione dei democratici.

La strategia citata nel pezzo punta a recuperare, all’interno del dibattito politico, la dimensione sociale e morale legata a Dio. I progressisti cercano così di riannodare i temi religiosi a questioni di giustizia sociale e coesione, per offrire un contrasto all’egemonia culturale della Maga.

L’articolo, datato 2 novembre 2026, segnala il cambio di registro come elemento chiave della campagna progressista nei giorni dei midterm.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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