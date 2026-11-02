Manovra, la scuola insorge: respinte dai docenti, dal personale Ata e dai genitori le misure sui tagli all’organico

La manovra che prevede tagli all’organico della scuola ha provocato una risposta netta da parte della comunità scolastica. Insegnanti, personale Ata e genitori hanno bocciato le misure indicate nel provvedimento del governo, definendole inaccettabili per il futuro degli studenti.

Le forze di opposizione hanno giudicato l’intervento legislativo come “uno scempio”, mentre i sindacati della scuola hanno parlato di “un’opera di smantellamento”. Le reazioni, raccolte nella ricostruzione pubblicata, sottolineano il malcontento e la preoccupazione per le ricadute sull’organizzazione degli istituti.

La notizia è stata trattata nell’articolo di Maria Novella De Luca e Salvo Intravaia su Repubblica, che evidenzia il fronte comune di docenti, personale amministrativo e famiglie contro le previsioni contenute nella manovra.