Remo Sernagiotto è morto. E’ stato Deputato Europeo e assessore regionale

Remo Sernagiotto è morto oggi a Treviso. E’ stato Deputato Europeo e la sua improvvisa dipartita ha lasciato tutti sorpresi, con Raffaele Fitto che commenta: “Ho perso un amico con cui ho condiviso tutto” e il presidente del Veneto Zaia che dichiara: “Una perdita che lascia sgomenti”.

Remo Sernagiotto è morto all’ospedale di Treviso. Era ex deputato europeo ed ex assessore regionale.

Fatali sono stati i gravissimi danni cerebrali causati da un’ipossia conseguente all’arresto cardiaco che lo aveva colpito lunedi mattina.

“Ho seguito la sua dolorosa vicenda fin dalle prime notizie sulla patologia che lo aveva colpito – dice all’ANSA il Presidente del Veneto Luca Zaia -. Abbiamo sperato per giorni, e in questo momento prima di tutto si resta sgomenti”.

“Ho condiviso con lui – ricorda – un percorso importante in Regione, e di Remo

mi ricordo prima di tutto il sorriso, la positività, la voglia di fare. Era un concentrato di energia”.

Zaia esprime “il suo cordoglio alla moglie, alla figlia e a tutti i suoi cari per una perdita ancor più dolorosa perchè inaspettata come un fulmine a ciel sereno”.

Remo Sernagiotto aveva 65 anni, è stato assessore regionale del Veneto nelle fila di FI dal 2010 al 2014 ed ex parlamentare europeo nel 2014. Si era poi ripresentato alle elezioni europee nel 2019 per la lista Fdi, senza però venire eletto.

“Remo Sernagiotto era un amico straordinario con il quale ho condiviso per anni

le scelte politiche, a partire dal 2015 con l’adesione al progetto dei Conservatori e Riformisti. Da allora abbiamo sempre condiviso tutto fino all’adesione a Fratelli d’Italia”.

Sono queste le parole per la scomparsa dell’ex eurodeputato Sernagiotto del co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto.

“Oggi – sottolinea Fitto – perdo soprattutto un grande amico, una persona semplicemente straordinaria. Sono profondamente ed affettuosamente vicino alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”, conclude l’europarlamentare Fdi.





