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Antonelli ad Austin con il primo “match point” per il mondiale: le condizioni per spezzare 73 anni d’attesa

Kimi Antonelli può vincere il mondiale ad Austin: per interrompere il digiuno italiano di 73 anni deve trionfare e sperare nei piazzamenti di Hamilton e Russell.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Kimi Antonelli arriva al Gran Premio di Austin con la prima opportunità concreta per conquistare il titolo mondiale. Per il pilota bolognese la corsa in Texas rappresenta un vero e proprio “match point”.

Per diventare campione e porre fine a un digiuno italiano che dura da 73 anni, Antonelli deve prima di tutto vincere il Gp di Austin. A quel risultato vanno poi aggiunte condizioni precise sugli avversari: Hamilton non deve ottenere un piazzamento migliore del quinto posto e Russell non deve classificarsi oltre il nono.

Il bolognese, dunque, si presenta alla prova texana con l’occasione di chiudere il conto iridato già in questa tappa decisiva del calendario. Se le condizioni indicate si verificheranno, il titolo sarà suo.

L’articolo è pubblicato il 22 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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