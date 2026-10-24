Venezia, rapina al supermercato: banditi entrano alla Coop coltelli alla mano

Una rapina a mano armata ha scosso la zona di San Polo a Venezia nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre.

Poco prima delle 20.30 due uomini con il volto travisato hanno fatto irruzione nella Coop di via San Polo 1338 e, minacciando i dipendenti con dei coltelli, si sono impossessati dell’incasso del negozio.



Secondo quanto appreso, i malviventi parlavano italiano e, con le lame in pugno, hanno costretto la commessa ad aprire il cassetto della cassa e consegnare immediatamente tutti i contanti presenti in quel momento.



La dipendente terrorizzata, sotto la minaccia diretta degli aggressori, ha obbedito alle richieste.

Dopo essersi appropriati del denaro, i due sono fuggiti. Immediata la chiamata al 113 che ha dato il via all’intervento delle volanti.



Gli agenti della Questura di Santa Chiara hanno raggiunto il supermercato per i rilievi e perlustrato i paraggi.

Sul posto sono state raccolte tracce, immagini e reperti, e gli investigatori hanno ascoltato testimoni e la stessa commessa per ricostruire la dinamica dell’assalto.



Per la rapidità dell’esecuzione, si ipotizza che i rapinatori conoscessero l’ambiente.



Contemporaneamente alle attività in loco, altri agenti hanno avviato una ricerca nel centro storico per trovare i responsabili.



Gli investigatori stanno vagliando le immagini e i reperti raccolti per individuare elementi utili all’identificazione dei due uomini.



La rapina è avvenuta poco prima della chiusura serale del supermercato, fissata alle 21; il tempestivo allarme ha permesso l’arrivo delle forze dell’ordine in breve tempo.