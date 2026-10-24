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Homerapina a mano armataVenezia, rapina al supermercato: banditi entrano alla Coop coltelli alla mano

Venezia, rapina al supermercato: banditi entrano alla Coop coltelli alla mano

A San Polo (Venezia) due uomini col volto travisato hanno rapinato la Coop armati di coltelli e sono fuggiti con l'incasso.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
La barca della Polizia a Venezia

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Una rapina a mano armata ha scosso la zona di San Polo a Venezia nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre.

Poco prima delle 20.30 due uomini con il volto travisato hanno fatto irruzione nella Coop di via San Polo 1338 e, minacciando i dipendenti con dei coltelli, si sono impossessati dell’incasso del negozio.


Secondo quanto appreso, i malviventi parlavano italiano e, con le lame in pugno, hanno costretto la commessa ad aprire il cassetto della cassa e consegnare immediatamente tutti i contanti presenti in quel momento.


La dipendente terrorizzata, sotto la minaccia diretta degli aggressori, ha obbedito alle richieste.

Dopo essersi appropriati del denaro, i due sono fuggiti. Immediata la chiamata al 113 che ha dato il via all’intervento delle volanti.


Gli agenti della Questura di Santa Chiara hanno raggiunto il supermercato per i rilievi e perlustrato i paraggi.

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Sul posto sono state raccolte tracce, immagini e reperti, e gli investigatori hanno ascoltato testimoni e la stessa commessa per ricostruire la dinamica dell’assalto.


Per la rapidità dell’esecuzione, si ipotizza che i rapinatori conoscessero l’ambiente.


Contemporaneamente alle attività in loco, altri agenti hanno avviato una ricerca nel centro storico per trovare i responsabili.

Gli investigatori stanno vagliando le immagini e i reperti raccolti per individuare elementi utili all’identificazione dei due uomini.


La rapina è avvenuta poco prima della chiusura serale del supermercato, fissata alle 21; il tempestivo allarme ha permesso l’arrivo delle forze dell’ordine in breve tempo.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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