Italia e Spagna tornano indietro sulla sospensione di Schengen: l’intesa arrivata dopo il vertice europeo

Italia e Spagna hanno deciso di non procedere con la sospensione delle regole di Schengen. La scelta è stata formalizzata dopo consultazioni tra i due governi e confermata nella giornata del 22 ottobre 2026.

L’intesa è stata raggiunta a livello ministeriale: a concordarla sono stati il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, e il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande‑Marlaska.

La decisione è seguita all’incontro tra la premier italiana, Giorgia Meloni, e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, svolto a margine del Consiglio europeo. L’aggiornamento sulla notizia è stato pubblicato alle 13:21 del 22 ottobre 2026.