5 x 1000
HomenotizieItalia e Spagna tornano indietro sulla sospensione di Schengen: l’intesa arrivata dopo...

Italia e Spagna tornano indietro sulla sospensione di Schengen: l’intesa arrivata dopo il vertice europeo

22 ottobre 2026, aggiornato 13:21: Italia e Spagna rinunciano alla sospensione di Schengen. Accordo tra i ministri Piantedosi e Grande‑Marlaska dopo l’incontro Meloni‑Sánchez.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Italia e Spagna hanno deciso di non procedere con la sospensione delle regole di Schengen. La scelta è stata formalizzata dopo consultazioni tra i due governi e confermata nella giornata del 22 ottobre 2026.

L’intesa è stata raggiunta a livello ministeriale: a concordarla sono stati il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, e il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande‑Marlaska.

La decisione è seguita all’incontro tra la premier italiana, Giorgia Meloni, e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, svolto a margine del Consiglio europeo. L’aggiornamento sulla notizia è stato pubblicato alle 13:21 del 22 ottobre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE