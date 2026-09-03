Equipaggio italo-tedesco alla Storica di Venezia 2026 per il 75° della ripresa delle relazioni diplomatiche Italia-Germania

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In occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Germania, il Consolato Generale di Germania, in collaborazione con il Centro Tedesco di Studi Veneziani e l’Associazione Arzanà, partecipa alla Regata Storica con un equipaggio italo-tedesco: domenica 6 settembre, infatti, una squadra composta da regatanti delle due nazioni vogherà sotto una bandiera comune.

Sarà la pènola veneziana il simbolo che unirà la squadra, i cui componenti indosseranno magliette create dall’artista tedesca Christina Wildgrube. La pènola è un piccolo cuneo di legno che a Venezia trova molteplici utilizzi. Nella tradizione veneziana della voga serve a fissare la forcola (la forcella per il remo) all’imbarcazione. Nella vita quotidiana viene inoltre utilizzata come cuneo di compensazione per armadi, termosifoni o altre superfici d’appoggio irregolari.

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Scopri come fare

In questo senso, la pènola può essere intesa anche come metafora delle relazioni italo-tedesche: compensa le differenze senza annullarle, offre stabilità senza impedire il movimento. Proprio là dove si incontrano condizioni, tradizioni e prospettive differenti, sono spesso i piccoli legami, meno appariscenti, a creare equilibrio e stabilità.

Con il titolo La pènola – in equilibrio, Christina Wildgrube ha creato per l’occasione delle magliette che raffigurano pènole variopinte nei colori delle bandiere italiana e tedesca.