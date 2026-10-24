Massimo Palermo riceve l’International Excellence Award per il progetto editoriale Salute33

Milano — Massimo Palermo, fondatore e direttore editoriale di Salute33, è stato insignito dell’International Excellence Award in Science Communication dal comitato italiano dell’International Association for Scientific Communication and Public Health. Il riconoscimento è stato attribuito per il percorso editoriale sviluppato in dieci anni di attività.



Il premio, promosso dall’associazione con sede a Milano, intende valorizzare iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura scientifica e dell’informazione sulla salute. Nel conferire l’International Excellence Award, il comitato ha evidenziato il ruolo del progetto nella divulgazione e nella comunicazione sanitaria.



Salute33 nasce a Salemi, in provincia di Trapani, il 23 maggio 2018. Da allora ha costruito un’offerta editoriale incentrata su medicina, ricerca e divulgazione scientifica, rivolta a un pubblico ampio e non specialistico.



Il bilancio numerico del progetto è già consistente: in dieci anni la rivista ha pubblicato 100 numeri e 1.964 contenuti. Salute33 è identificata dall’ISSN 2612-4947 ed è registrata presso il Tribunale di Marsala, elementi che ne attestano la natura e la regolarità editoriale.



L’assegnazione del premio sottolinea la continuità del lavoro e la volontà di rendere accessibili temi complessi. Tra gli aspetti ritenuti rilevanti per il riconoscimento figurano la chiarezza espositiva, la qualità dei contenuti e l’attenzione alla responsabilità nell’informazione sanitaria.



Il risultato raggiunto con il centesimo numero è stato presentato come una tappa significativa del percorso della rivista. Per Salute33, osservano gli organizzatori del premio, si apre ora la possibilità di sviluppare ulteriormente la comunicazione scientifica attraverso strumenti tradizionali e digitali.



L’attenzione a rendere comprensibili argomenti medici e scientifici assume particolare rilievo in un contesto caratterizzato dalla rapida circolazione delle informazioni. La capacità di favorire una corretta interpretazione dei contenuti e di promuovere consapevolezza sui temi della prevenzione è citata come obiettivo centrale della divulgazione sanitaria.



Nel materiale divulgato dalla redazione si evidenzia la volontà di proseguire l’attività editoriale, ampliando le opportunità di diffusione della cultura scientifica e consolidando le forme di accesso alla conoscenza. Il premio internazionale rappresenta, in questo quadro, una conferma del percorso intrapreso.



Per informazioni e approfondimenti la redazione di Salute33 è raggiungibile sul sito www.salute33.it.