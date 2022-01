Regalo di Natale sotto l’albero per l’Avis.

La Società Mavive S.p.A. ha donato in questi giorni ben 150.000 gel mani tascabili, da 100 ml, di alta qualità e con aggiunta di olio essenziale di timo ad Avis comunale di Venezia e Avis nazionale.

La Presidente Avis comunale di Venezia Patricia Springolo: “ringraziamo tantissimo Mavive S.p.A. e il Direttore generale Mavive S.p.A. Marco Vidal per questo bellissimo regalo sotto Natale, dopo le 11 tonnellate di gel mani da 1 litro di dicembre 2020! Destineremo una parte anche ad Avis Regionale Veneto per tutte le Avis del Veneto! 150mila gel di alta fascia, da 100ml, pratici e tascabili. Mavive S.p.A. esempio di impresa vicina al proprio territorio”.

Gianpietro Briola, Presidente Avis Nazionale: “Un’ ottima notizia e una piacevole sorpresa di Natale il nuovo materiale offerto dalla famiglia Vidal. Dimostrano con grande generosità la sensibilità che nutrono nei confronti di Avis e dei donatori. In questo periodo di pandemia che pare acuirsi, i disinfettanti messi a disposizione sono il supporto a una indispensabile strategie che ci consenta di mantenere le nostre attività e insieme la salvaguardia dei donatori a garanzia della continuità di cure dei malati”.

“A nome delle nostre sezioni ringrazio Marco Vidal, Amministratore della ditta Mavive che ci ha consegnato il dono gradito. Il senso di umanità dimostrata sono il miglior segno di civiltà che si base sulla solidarietà condivisa”.

Marco Vidal, Direttore generale Mavive S.p.A. :”“Siamo molto riconoscenti ad Avis, ai volontari e ai donatori di sangue che rappresentano un fondamentale supporto per salvare le vite e curare milioni di pazienti che necessitano di trasfusioni. Mavive è orgogliosa quindi di dare un piccolo apporto alla operatività di Avis attraverso il nostro lavoro e i nostri prodotti”.