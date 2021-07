Redentore: treni, vaporetti, ferry boat e wc per la grande festa a Venezia

Treni, autobus, vaporetti e ferry boat per il Redentore a Venezia. Come spostarsi a Venezia per la grande festa e vedere lo spettacolo dei fuochi d’artificio? Ecco tutti gli orari dei servizi pubblici per arrivare oggi pomeriggio nel centro storico veneziano e per uscirne stasera, 17 luglio 2021.

Stasera è la festa più bella per la città di Venezia, quella del Redentore con il meraviglioso spettacolo pirotecnico e in molti si chiedono come raggiungere la città d’acqua.

Oltre alle misure previste per l’emergenza sanitaria durante lo spettacolo, è importante conoscere gli orari e le modifiche ai mezzi pubblici messi in campo da Avm per garantire la perfetta riuscita della Festa del Redentore.

Ecco di seguito tutte le linee e gli orari dei mezzi pubblici, le informazioni provengono dal sito sempre aggiornato di Actv e vi sono tutte le informazioni per chi deve arrivare e uscire esce da Venezia oggi, le indicazioni e gli orari per trovare i wc, i servizi pubblici nel centro storico veneziano.

SERVIZI PER GARANTIRE IL DEFLUSSO, CIOE’ L’USCITA DEGLI VISITATORI

In occasione della Festa del Redentore nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio 2021, al termine dello spettacolo pirotecnico, Actv ha organizzato servizi di deflusso che coinvolgeranno i servizi di navigazione e automobilistico.

NAVIGAZIONE: I VAPORETTI

Nella sera/notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio verranno istituiti servizi navetta in sovrapposizione alla normale programmazione lungo le seguenti direttrici

Arsenale – Lido SME (e viceversa) – dalle ore 21:00 di sabato 17 alle ore 05:00 di domenica 18 luglio

Giudecca Palanca/Zattere – Tronchetto/P.le Roma/Ferrovia (e viceversa) – dalle ore 23:45 di sabato 17 alle ore 01:00 di domenica 18 luglio

Rialto – Ferrovia/P.le Roma/Tronchetto (e viceversa) – dalle ore 23:50 di sabato 17 alle ore 04:30 di domenica 18 luglio

Lido SME – San Zaccaria – Zattere – P.le Roma – la mattina di domenica 18 luglio dalle ore 04:40 alle ore 06:40

F.te Nove – Murano (e viceversa) – nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio

Attivato servizio navetta riservato ad anziani e disabili tra Zattere e Giudecca Palanca tra le ore 19:00 e le ore 22:00 | l’accesso alla Giudecca è riservato esclusivamente agli aventi diritto (come da Ordinanza del Comune di Venezia n. 444/2021)

AUTOMOBILISTICO: GLI AUTOBUS

Dalle ore 00:30 alle ore 05:00 circa o comunque fino a cessata necessità verranno istituiti servizi navetta aggiuntivi in ambito urbano lungo le seguenti direttrici

Venezia P.le Roma – Stazione Ferrovia di Mestre/Olimpia (lungo il percorso di linea 2) – possibile interscambio con area sosta strisce blu Einaudi, Ex Umberto I e Olimpia

Venezia P.le Roma – Corso del Popolo/Piazza XXVII Ottobre/Mestre Centro (lungo il percorso di linea 4L) – possibile interscambio con Park Costa (aperto H24) e con area sosta strisce blu Forte Marghera, P.le Altinate (Parco Ponci) e Via Ferraris (PalaExpo)

Venezia P.le Roma – San Giuliano/Via Orlanda/Passo Campalto (lungo il percorso di linea 5) – possibile interscambio con aree sosta San Giuliano Porta Blu, Porta Rossa e Porta Gialla

Venezia P.le Roma – Piazza Sant’Antonio/Robine (Marghera) (lungo il percorso di linea 6) – possibile interscambio con park scambiatore P1 – Marghera B in Via Trieste

Venezia P.le Roma – Miranese/Avanti (lungo il percorso di linea 7) – possibile interscambio con park scambiatore P7 – Miranese A in Via Miranese

Venezia P.le Roma – San Giuliano/Viale San Marco/Piazza XXVII Ottobre/Mestre Centro (lungo il percorso di linea 12L) – possibile interscambio con aree sosta San Giuliano Porta Blu, Porta Rossa e Porta Gialla e con area sosta strisce blu Forte Marghera e P.le Altinate (Parco Ponci)

Venezia P.le Roma – San Giuliano/Park Petroli (lungo il percorso di linea PK1) – servizio navetta tra Venezia e le aree sosta San Giuliano Porta Blu, Porta Rossa e Porta Gialla e Park Petroli (piazzale situato tra Via dei Petroli, Via dell’Idraulica, Via della Raffineria e Via degli Idrocarburi)

Lido SME – Malamocco/Alberoni/Pellestrina (lungo il percorso di linea 11/N)

Potenziato il servizio di linea N1 e N2

FERROVIARIO: I TRENI PER IL REDENTORE

Programmati servizi aggiuntivi ad alta capacità da parte di Trenitalia tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre (con fermata intermedia a Venezia Porto Marghera) alle ore 01:01, 01:09, 01:18, 01:52 e 02:05 | sono inoltre programmati treni da Venezia Santa Lucia per Padova alle ore 02:10 (ferma a Porto Marghera, Mestre, Mira-Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga, Busa di Vigonza), per Vicenza alle ore 02:20 (ferma a Porto Marghera, Mestre, Mira-Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga, Busa di Vigonza, Padova, Mestrino, Grisignano Z., Lerino) e per Treviso Centrale alle ore 02:43 (ferma a Porto Marghera, Mestre, Mestre Ospedale, Mogliano Veneto, Preganziol, S. Trovaso) | servizio accessibile alle normali tariffe Trenitalia (tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre è valido anche l’abbonamento di rete urbana integrato AVM/Actv-Trenitalia acquistabile su AVM Venezia Official App).

PEOPLE MOVER

Il servizio di collegamento tra Tronchetto, Stazione Marittima e P.le Roma (e viceversa) viene prorogato fino alle ore 03:00 – ultima corsa regolare in partenza alle ore 02:50 da Tronchetto e P.le Roma

PARCHEGGI E AREE SOSTA

Aperti H24 i parcheggi di P.le Roma in gestione ad AVM – Autorimessa Comunale e Park Sant’Andrea | accessibili alla clientela per tutta la notte il park gratuito Petroli e le aree sosta di San Giuliano Porta Gialla, Porta Blu e Porta Rossa

Si ricorda che le strisce blu a Mestre e Marghera sono a pagamento fino alle ore 20:00 di sabato 17 luglio

VENDITE: COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Rete vendita Venezia Unica potenziata con prolungamento orario dei punti vendita di P.le Roma fino alle ore 02:00, Rialto C/D e San Zaccaria C/D fino alle ore 01:30

DIME – 041 041

Contact Center DiMe 041 041 proroga l’orario di funzionamento fino alle ore 03:00 della notte tra sabato 17 e domenica 18 lulgio

WC: I BAGNI – Servizi Veritas al Redentore

Prorogata l’apertura dei servizi igienici fissi di San Marco (San Marco 1264), Accademia (sotto il Ponte dell’Accademia lato Dorsoduro), San Bartolomeo (San Marco 5404), Santi Filippo e Giacomo (Castello 4332), Piazzale Roma e Tronchetto fino alle ore 03:00 della notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio

Saranno inoltre allestite 6 aree con postazioni servizi igienici mobili a Giudecca (vicino all’Archivio di Stato/Ostello della Gioventù – 8 wc mobili), Campiello San Eufemia (3 wc mobili), Zattere (vicinanze Piattaforma Adriatica – 3 wc mobili), Ponte Calcina (lato Lido – 2 wc mobili), Magazzini del Sale in Rio Terà dei Saloni (3 wc mobili) e Parco Rimembranze di Sant’Elena (area giochi – 2 wc mobili)

Presidiati con personale di verifica, controllo e sicurezza tutti i principali terminal cittadini e gli approdi di maggior afflusso

In considerazione delle attuali normative vigenti in tema di manifestazioni pubbliche, si comunica che per assistere al Redentore l’accesso alle rive sarà contingentato e su prenotazione obbligatoria così come l’accesso dei natanti: maggiori informazioni su www.veneziaunica.it e www.comune.venezia.it

VAPORETTI: GLI ORARI NEL POMERIGGIO E IN SERATA

Linea 1 – sabato 17 luglio e notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio ultima partenza regolare da Piazzale Roma alle ore 18:33 con arrivo a Lido SME alle ore 19:38, successivamente servizio limitato alle tratte P.le Roma-Rialto e Arsenale-Lido SME (viene omesso il servizio tra Rialto e Arsenale) | alle ore 19:55 ultima partenza da Arsenale per Lido SME, successivamente le partenze della linea 1 vengono spostate a Giardini B fino alle ore 00:10 | dalle ore 00:27 il servizio torna in partenza da Arsenale | dalle ore 21:07 alle ore 01:47 viene intensificato il servizio tra Arsenale/Giardini B e Lido SME con una corsa ogni 20 minuti in partenza da Giardini B ai 10, 30 e 50 e da Arsenale ai 07, 27 e 47 | ultima partenza regolare da Lido SME alle ore 19:08 con arrivo a P.le Roma alle ore 20:06, successivamente servizio limitato alle tratte Lido SME-Arsenale/Giardini B e Rialto P.le Roma (viene omesso il servizio tra Arsenale/Giardini B e Rialto), dalle ore 21:06 alle ore 01:46 viene intensificato il servizio tra Lido SME e Arsenale/Giardini B con una corsa ogni 20 minuti in partenza da Lido SME ai 06, 26 e 46

Linea 2 – sabato 17 luglio ultima partenza regolare da San Zaccaria alle ore 18:36 con arrivo a P.le Roma alle ore 19:17, successivamente le corse delle ore 18:56 e 19:16 non fermano rispettivamente a Zitelle, Redentore e Giudecca Palanca e a San Giorgio, Zitelle, Redentore e Giudecca Palanca | dalle ore 19:52 partenze da Zattere (viene omesso il servizio tra San Zaccaria e Zattere) con ultima corsa alle ore 23:11 | ultima partenza regolare da P.le Roma alle ore 18:16 con arrivo a San Zaccaria alle ore 18:56, successivamente le corse delle ore 18:28 e 18:40 non fermano rispettivamente a Zitelle e San Giorgio e a Giudecca Palanca, Redentore, Zitelle e San Giorgio | dalle ore 18:52 servizio limitato a Zattere (viene omesso il servizio tra Zattere e San Zaccaria) con ultima corsa alle ore 23:40 | domenica 18 luglio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 circa, in occasione dello svolgimento delle Regate del Redentore omette la fermata Redentore in direzione San Zaccaria

Linea N – notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio viene omessa la fermata Redentore e il tratto tra Rialto e San Zaccaria (non vengono effettuate le fermate San Tomà, San Samuele, Accademia e San Marco Vallaresso in entrambe le direzioni) | tra Rialto e Tronchetto corse ogni 20 minuti dalle ore 00:00 alle ore 04:30 circa | tra San Zaccaria e Lido SME corse ogni 20 minuti dalle ore 02:00 alle ore 05:30 circa | le corse delle ore 23:44 e 00:04 partono da Zattere e proseguono per Tronchetto/P.le Roma/Rialto | le corse delle ore 00:24, 00:44 e 01:04 partono da Giudecca Palanca e proseguono per Tronchetto/P.le Roma/Rialto | le corse delle ore 01:30, 02:10, 02:50, 03:30 e 04:10 partono da San Zaccaria e proseguono per Giudecca/Tronchetto/P.le Roma/Rialto | le corse da Rialto delle ore 00:54, 01:34, 02:14, 02:54, 03:34 e 04:14 proseguono per San Zaccaria

Linea 2/ – sabato 17 luglio servizio ogni 20 minuti tra P.le Roma e Rialto (e viceversa) con partenze da P.le Roma F dalle ore 07:11 (prima corsa) alle ore 19:31 (ultima corsa) ai minuti 11, 31 e 51 e da Rialto C dalle ore 07:32 (prima corsa) alle ore 19:52 (ultima corsa) ai minuti 12, 32 e 52

Linea 4.1 – sabato 17 luglio ultima corsa regolare da Murano Museo per F.te Nove/P.le Roma/Giudecca/San Zaccaria/Sant’Elena/F.te Nove/Murano alle ore 17:52, successivamente servizio limitato alle tratte Murano – Sacca Fiscola (via F.te Nove/P.le Roma) e Arsenale – Murano (via Sant’Elena/F.te Nove), viene dunque sospeso il servizio tra Sacca Fisola e Arsenale a partire dalle ore 19:10 circa (alle ore 19:21 ultima partenza da San Zaccaria B1, alle ore 19:44 ultima partenza da Arsenale B e alle ore 20:07 ultima partenza da Giardini Biennale B) | domenica 18 luglio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 circa, in occasione dello svolgimento delle Regate del Redentore omette la fermata Redentore

Linea 4.2 – sabato 17 luglio ultima corsa regolare da Murano Museo per F.te Nove/Sant’Elena/San Zaccaria/Giudecca/P.le Roma/F.te Nove/Murano alle ore 17:43, successivamente servizio limitato alle tratte Murano – Arsenale/Giardini Biennale A (via F.te Nove/Sant’Elena – le corse in partenza da Murano delle ore 18:03 e 18:23 non fermano rispettivamente a Redentore e Giudecca Palanca e a Zitelle, Redentore e Giudecca Palanca) e Sacca Fisola – Murano (via P.le Roma/F.te Nove), viene dunque sospeso il servizio tra Arsenale e Sacca Fisola (le corse da Murano delle ore 18:03, 18:23, 18:43/19:03 e dalle 19:23 terminano rispettivamente a Zitelle B, San Zaccaria G, Arsenale A e Giardini Biennale A)

Linea 5.1 – sabato 17 luglio ultima corsa regolare da Lido SME per F.te Nove/P.le Roma/Zattere/San Zaccaria/Lido SME alle ore 18:20, successivamente corse limitate a P.le Roma, viene dunque sospeso il servizio tra P.le Roma e Lido SME via Canale della Giudecca/Bacino San Marco | dalle ore 20:46 corse ogni 20 minuti dirette (senza fermate intermedie) da Lido SME a F.te Nove, dove proseguono (con cambio mezzo fino alle ore 23:00 circa) con percorso regolare per P.le Roma

Linea 5.2 – sabato 17 luglio ultima corsa regolare da Lido SME per San Zaccaria/Zattere/P.le Roma/F.te Nove alle ore 19:12, successivamente corse in partenza da P.le Roma via F.te Nove/Lido SME, viene dunque sospeso il servizio tra Lido SME e P.le Roma via Bacino San Marco/Canale della Giudecca | dalle ore 21:04 la tratta F.te Nove – Lido SME viene percorsa senza fermate intermedie

Linea 6 – sabato 17 luglio servizio ogni 20 minuti tra P.le Roma e Lido SME (e viceversa) con partenze da P.le Roma B dalle ore 08:41 (prima corsa) alle ore 19:01 (ultima corsa) ai minuti 01, 21 e 41 e da Lido SME B dalle ore 09:22 (prima corsa) alle ore 19:02 (ultima corsa) ai minuti 02, 22 e 42

Linea 8 – sabato 17 luglio sospese le ultime due corse da Lido San Nicolò delle ore 19:09 e 19:39 – ultima corsa da Lido San Nicolò alle ore 18:39

Linea 14 – sabato 17 luglio e notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio ultima corsa regolare in partenza da San Zaccaria per Lido SME P.ta Sabbioni alle ore 18:15, successivamente il capolinea viene spostato a Sant’Elena con corse ogni 30 minuti dalle ore 18:52 alle ore 20:22, ultime corse da Sant’Elena alle ore 21:22, 22:07, 23:15 e 00:37 | dalle ore 01:00 vengono ripristinate le partenze da San Zaccaria con corse per Lido SME e P.ta Sabbioni alle ore 01:00, 01:15, 02:05, 02:20 e 02:50, successivamente corse aggiuntive limitate alla tratta Lido SME – P.ta Sabbioni alle ore 03:16 e 04:16 | ultima corsa regolare da P.ta Sabbioni per Lido SME e San Zaccaria alle ore 17:30, successivamente con la corsa delle ore 17:30 da Burano (transito a P.ta Sabbioni alle ore 18:00 e a Lido SME alle ore 18:21) il capolinea vie spostato a Sant’Elena | dalle ore 01:10 corse aggiuntive da P.ta Sabbioni per Lido SME e San Zaccaria alle ore 01:10, 01:40, 02:00, 02:40 (limitata alla tratta P.ta Sabbioni – Lido SME), 03:40 (limitata alla tratta P.ta Sabbioni – Lido SME) e 04:40

FERRY BOAT

Linea 17 (Ferry) – venerdì 16 luglio ultima corsa regolare tra Tronchetto e Lido San Nicolò (e viceversa) alle ore 15:50, successivamente il collegamento viene sospeso e viene istituito un servizio sostitutivo non prenotabile tra Lido San Nicolò e P.ta Sabbioni (e viceversa) con una corsa ogni 90 minuti circa (*), con prima corsa da Lido San Nicolò per P.ta Sabbioni alle ore 16:50 e prima corsa da P.ta Sabbioni per San Nicolò alle ore 17:20 – tale servizio verrà effettuato dal pomeriggio di venerdì 16 e le intere giornate di sabato 17 e domenica 18 luglio | lunedì 19 luglio mattina viene ripristinato il collegamento Tronchetto – Lido San Nicolò (e viceversa) omettendo la prima corsa delle ore 05:00 – prima partenza regolare alle ore 05:50 (per il dettaglio vedere avviso in allegato)

Linea 20 – sabato 17 luglio ultima corsa regolare alle ore 18:30 da San Zaccaria, successivamente le corse delle ore 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 e 23:00 avranno come capolinea Giardini B anziché San Zaccaria B | la corsa delle ore 22:30 non ferma a San Lazzaro e la corsa delle ore 23:00 è limitata a San Servolo.

(*) dall’approdo Ferry di Punta Sabbioni, in particolari situazioni meteomarine sfavorevoli, potrebbero verificarsi parziali e limitate interruzioni del servizio di nave traghetto limitatamente all’imbarco di autobus e veicoli pesanti in generale. Saranno in ogni caso sospesi gli imbarchi di veicoli con carico superiore ai 300 quintali



Al termine dei fuochi sono previsti servizi di deflusso verso P.ta Sabbioni, Lido, Murano, Ferrovia, P.le Roma e Tronchetto.

Ulteriori informazioni sul sito di Avm.