Redentore Venezia (ma non solo) : ecco dove eseguire il test del tampone gratuitamente e subito

La festa del Redentore in laguna, il Mirano summer festival, la sagra di Malcontenta e anche quella di Asseggiano ritornano con il pubblico presente e per farlo, secondo le norme sanitarie vigenti, c’è bisogno di luoghi accessibili e comodi per i “test dei tamponi”.

Una grossa mano ora la darà l’Ulss 3 Serenissima con i suoi “ambulatori mobili“.

Si tratta di un programma di screening gratuito a tappeto che viene svolto nei principali luoghi di aggregazione estivi, “che diventerà anche un gesto d’amore e prevenzione per i nostri cari: ci permetterà di vivere questi eventi di festa e socialità in serenità e sicurezza. Grazie ai sindaci, agli organizzatori degli eventi e alla nostra squadra, che non si ferma un solo momento” ricorda il direttore dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato.

Potranno effettuare il test rapido antigenico di terza generazione per la ricerca del Covid 19 tutti gli utenti che parteciperanno agli eventi, gratuitamente e a titolo volontario.

Camper e vaporetto per effettuare i tamponi saranno presenti nel corso di nuovi eventi anche nel mese di agosto.

Per lo screening durante la festa veneziana del Redentore, il vaporetto ambulatorio allestito per la somministrazione dei tamponi si troverà:

sabato 17 luglio, dalle ore 16 alle ore 21, a Rialto.

Per lo screening durante il Mirano summer festival, il camper ambulatorio allestito per la somministrazione dei tamponi si troverà all’entrata della kermesse:

martedì 20 luglio, giovedì 22 luglio, sabato 24 luglio, domenica 25 luglio,

dalle ore 18 alle ore 22.

Per lo screening durante la sagra del Redentore di Malcontenta, il camper ambulatorio allestito per la somministrazione dei tamponi si troverà:

sabato 17 luglio, dalle ore 16 alle ore 21

domenica 18 luglio, dalle ore 16 alle ore 21

Per lo screening durante la sagra di Asseggiano, il camper ambulatorio allestito per la somministrazione dei tamponi si troverà:

venerdì 16 luglio, dalle ore 18 alle ore 22 (in via di definizione)