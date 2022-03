Red Canzian torna a casa. Ricovero di due mesi per un’infezione

Red Canzian torna finalmente a casa dall’ospedale. Era stato ricoverato a Treviso per una grave infezione.

“Dopo due mesi esatti torno a casa. E’ stato un periodo lungo, faticoso, doloroso, che mi ha spaventato un po’ all’inizio ma sono stato confortato dalla costante presenza di Bea che ha riempito le mie giornate”.

Queste le parole dell’artista con un video su Facebook. E’ Red Canzian stesso ad annunciare la fine del suo ricovero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato curato per una grave infezione.

“Sono stato trattato qui dentro – aggiunge l’ex bassista dei Pooh – in maniera straordinaria, ho capito il senso del ‘prendersi cura’, della sanità italiana, di quella veneta. Persone che andavano oltre i loro doveri. Domani andremo alle prove di Domenica In, perché saremo da ‘zia Mara’ e presenteremo il musical Casanova. Poi a Torino vado a vedere le ultime date e salirò sul palco per ringraziare”, conclude il bassista-cantante dei Pooh.