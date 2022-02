Red Canzian: il primo video dall’ospedale “Mi mancate tanto”

“È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto”.

E’ Red Canzian che parla in prima persona “festeggiando” la concessione dei medici di uscire in giardino per la prima volta. E Red, che non vuole far preoccupare troppo i suoi fan, conferma che ci è arrivato con le sue gambe.

“Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane. La cura antibiotica è molto dura, ma quello che ho avuto era molto più duro. Faccio fatica a fare dei video o mettere dei post sui social, ma voglio dirvi che sono uscito con le mie gambe”.

Queste le parole nel video postato oggi sui social con cui l’amato artista saluta i fan dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato per una grave infezione.

Canzian ha intitolato il post “Il primo giorno di libertà”, una canzone del ’76 dei Pooh, “ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita”, conclude.

A Red sta sicuramente giungendo tutto l’amore di chi l’ha conosciuto e di chi ha avuto modo di conoscere la persona che è oltre all’artista. Per questo anche noi della redazione ci uniamo nel più semplice degli auguri: “Ti aspettiamo, con calma e pazienza, e quando sarà possibile ci abbracceremo ancora”.