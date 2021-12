Rapinato di tutti i regali per strada a Mestre sotto minaccia di coltello

Forse lo stava pedinando durante lo shopping o forse ha solo casualmente visto cosa comprava mentre faceva il suo ultimo acquisto, fatto sta che poi, per strada, è stato affrontato da un giovane straniero che, coltello in pugno, gli ha ordinato di consegnargli i pacchetti.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio nelle vicinanze della stazione di Mestre.

Il reato è in piena regola quello di rapina sotto minaccia di un coltello, anche se il bottino è solo di alcuni regali di Natale.

L’uomo, un 40enne residente a Mestre, stava rientrando dopo lo shopping natalizio. Improvvisamente gli si è parato davanti uno sconosciuto di origine nordafricana. Un paio di secondi per la minaccia con il coltello: “Dammi tutto!” e infine il rapinatore che si allontana ad ampie falcate per via Cappuccina.

Al derubato qualche secondo per riprendersi dallo shock, per convincersi che ha fatto la scelta giusta assecondando il delinquente perché altrimenti non si può mai sapere come va a finire, e poi non è restato che recarsi al vicino ufficio della Polizia Ferroviaria per chiedere aiuto.

La polizia ha immediatamente attivato le ricerche che, però, non hanno avuto esito. Ulteriori risultati potrebbero però emergere dai filmati delle molte telecamere operative nella zona.