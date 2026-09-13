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Dal torneo di tennis allo scatto simbolo: il giorno in cui Stan Honda arrivò al World Trade Center

A 25 anni dall’11 settembre, la storia di Stan Honda: fotografo collaboratore dell’AFP, reduce dagli US Open, che immortalò la “donna di polvere” al WTC.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Stan Honda, fotografo collaboratore dell’AFP (France Press), si trovava agli US Open quando ricevette la notizia di un piccolo incidente al World Trade Center. Si recò sul posto e scattò una delle immagini più riconoscibili dell’11 settembre: la cosiddetta “donna di polvere”.

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Lo scatto, diventato simbolo di quel giorno, ritrae una donna coperta di polvere. Secondo il racconto raccolto da RaiNews, la donna sopravvisse per puro caso al crollo della prima torre.

La vicenda è tornata d’attualità a 25 anni dagli attentati dell’11 settembre, ricordando come un fotografo presente per lavoro a un torneo di tennis sia finito, quasi per caso, in mezzo a uno degli eventi più tragici della storia recente.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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