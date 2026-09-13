Cagliari batte l’Atalanta a Bergamo: 2-1 al Gewiss Stadium

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Cagliari ha violato il Gewiss Stadium e si è imposto sull’Atalanta per 2-1 nella partita valida per la quarta giornata di Serie A 2026-2027, disputata il 12 settembre 2026.

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La sfida si è decisa con le reti di Mendy e Scamacca, a cui ha fatto seguito il gol di Maldini che ha chiuso l’incontro.

La sintesi dell’incontro è stata trasmessa e raccolta negli highlights di Rai2/Rai Sport.