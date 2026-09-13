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HomenotizieCagliari batte l’Atalanta a Bergamo: 2-1 al Gewiss Stadium

Cagliari batte l’Atalanta a Bergamo: 2-1 al Gewiss Stadium

Atalanta-Cagliari 1-2: Cagliari vince a Bergamo il 12/09/2026 nella quarta giornata di Serie A 2026-2027. Reti di Mendy, Scamacca e Maldini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Cagliari ha violato il Gewiss Stadium e si è imposto sull’Atalanta per 2-1 nella partita valida per la quarta giornata di Serie A 2026-2027, disputata il 12 settembre 2026.

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La sfida si è decisa con le reti di Mendy e Scamacca, a cui ha fatto seguito il gol di Maldini che ha chiuso l’incontro.

La sintesi dell’incontro è stata trasmessa e raccolta negli highlights di Rai2/Rai Sport.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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