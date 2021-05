Quota patrimoniale Isee ingiusta e da rivedere. Lettere

La povertà incolpevole della popolazione nazionale va aiutata.

Mi spiegate come fa una famiglia a vivere con ISEE non superiore a Euro 8.788,99?

Con tale cifra puoi vivere solo per la strada, almeno se non riesci a fare il furbo.

Mi spiegate se credete veramente che sia un indice patrimoniale corretto?

Un risparmio tolto dal proprio reddito fisso e conteggiato al lordo, se viene depositato in conto corrente va conteggiato due volte, due volte si pagano le tasse, quindi l’inconveniente è che il risparmio del dipendente a REDDITO FISSO nuoce a se stesso.

Sacrificarsi per il proprio futuro in ITALIA, adesso, NUOCE GRAVEMENTE A SE STESSI ED ALLA FAMIGLIA.

Non vi sembra che questa ingiustizia porti a peggiorare la situazione di disagio sociale di famiglie italiane?

Lo Stato Italia DEINDUSTRIALIAZZATO PER VOLONTA’, aiuta ed ha aiutato le imprese ad espatriare in Stati esteri portando gli italiani in PIENA POVERTA’ INCOLPEVOLE e per maggior ragione i rappresentanti votati dal popolo devono battersi per un’equità sociale per gli ITALIANI.

Contro il dilagare della povertà incolpevole degli italiani è’ tempo di difendere chi ha meno e paga di più.

Cordiali saluti

Patrizia Pensa

30123 Venezia