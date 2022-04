Quarta dose: parere Ema-Ecdc entro questa settimana

In tutto il mondo ferve il dibattito scientifico sulla quarta dose di vaccino anti-Covid.

Il parere-valutazione di Ema-Ecdc è atteso a breve, nei prossimi giorni, probabilmente entro questa settimana.

Al parere si aggancerà l’Italia per l’orientamento sulla somministrazione di una quarta dose (o secondo richiamo, come viene chiamato a Bruxelles) dei vaccini anti-Covid.

Il “parere” non rappresenterà una vera e propria raccomandazione valida per tutta l’Ue, ma di un parere scientifico sulla questione del secondo richiamo, basato sui dati disponibili, con le condizioni alle quali potrebbe essere o meno raccomandato.

La richiesta del parere era venuta soprattutto da Italia e Germania durante il Consiglio salute della settimana scorsa.