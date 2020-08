Protezione Civile in campo per la gente in attesa di tampone a Favaro Veneto

Protezione Civile, un’opera fondamentale e silenziosa. Oggi la loro assistenza è stata utile come sempre anche se non direttamente collegata ad un’emergenza.

La Protezione Civile è oggi scesa in campo per assistere i cittadini in fila per sottoporsi al tampone al distretto di Favaro Veneto.

Si tratta dei volontari della Protezione civile del Comune di Venezia, radunatisi la mattina di domenica 16 agosto per prestare un’attività di assistenza ai cittadini in fila davanti al distretto di Favaro Veneto per sottoporsi al tampone.

Per l’occasione è stata allestita una tenda ombreggiante, sono state allestite panche per sedersi e distribuite bottigliette d’acqua alle persone in coda, in attesa del proprio turno.

Molte le persone che si sono rivolte al presidio di Favaro.