La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso, la proroga dei primi 90 minuti gratis per la sosta e i parcheggi del Comune.

sponsor

Permangono quindi, per tutto il 2021, due sole zone tariffarie: una da 1,20 euro e una da 0,80 euro. La prima vale per la Zona tariffaria 1 di Mestre e la seconda per le Zone 2 e 3 di Mestre, Lido, Marghera Vega, Via Ca’ Marcello. Si provvede poi a ribadire la tariffa giornaliera di 1 euro nei parcheggi scambiatori di Via Castellana e di Via Santa Maria dei Battuti e la gratuità per il periodo dalle 13 alle 15 di tutti i giorni dal lunedì al sabato.

commercial



Infine si è stabilito di mantenere valido fino al 31 marzo ed eventualmente sino a fine dell’emergenza da Covid-19, qualora vi sia copertura economica, quanto già approvato con deliberazione di giunta del 19 marzo 2020, ovvero l’esenzione del pagamento in tutte le aree citate per i primi 90 minuti di sosta.

«Dopo aver approvato nell’ultima giunta la proroga per tutto il 2021 della sospensione delle limitazioni all’accesso e alla circolazione nel centro di Mestre proprio nell’ottica di supportare le attività economiche del territorio – ha commentato Boraso – oggi abbiamo voluto agevolare il più possibile il commercio, confermando la gratuità per i primi 90 minuti della sosta».