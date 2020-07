Progetto Tesa 4 di Ca’ Foscari a San Basilio: «Affaccio sul mondo, simbolo di dialogo»

«Una Università che vuole stare al passo con i tempi, cresce e fa crescere la città nel dialogo fra la tradizione e l’innovazione. Completiamo un percorso di ristrutturazione assieme al porto e alle istituzioni pensato 10 anni fa»: il rettore dell’Ateneo di Ca’ Foscari di Venezia Michele Bugliesi mercoledì ha presentato alla città il progetto di sistemazione e rinnovo della Tesa 4 di San Basilio, al magazzino 5 del polo didattico universitario, realizzato con una concessione in area portuale e la partecipazione del Comune. Con Bugliesi: Pino Musolino, presidente dell’Autorità di sistema portuale, Alberto Cecchetto, architetto della Cecchetto&Associati srl che ha vinto la gara e Neal Hartman, direttore di Science Gallery Venice. Quest’ultima sarà sede italiana di una rete internazionale dedicata all’arte e alla scienza. Ne fanno parte le gallerie di Dublino, Londra, Melbourne, Bangalore, Detroit, Rotterdam e Atlanta.

Tesa 4 a San Basilio è un nuovo centro di studio e creatività, un luogo aperto e moderno che darà nuova vita al magazzino ottocentesco Visconti affacciato sul canale della Giudecca e nuova energia all’intera area. Nuove aule, l’auditorium, servizi e dotazioni per la didattica nei corsi di area linguistica e umanistica. Con Science Gallery Venice e le sue attività la città e l’università interagiscono: pensato come luogo di eventi, work shop, dibattiti e scambi. Il progetto è dell’architetto Alberto Cecchetto. Un intervento reso possibile dalla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale.

«Un piano di rigenerazione urbana e portuale, simbolo di dialogo tra città e porto che sono la stessa cosa. Non è un caso che tutte le gallery delle 7 città collegate, tranne Bangalore, stiano sull’acqua. Il che dimostra che la formazione e la cultura che passa attraverso le relazioni che si instaurano nei porti è ampia e cosmopolita, in vista della formazione delle nuove classi dirigenti – dice il presidente Musolino – È il primo passo di un percorso per portare persone che arrivano per restare a Venezia, sfida e patrimonio della venezianità di domani», e in questo senso le infrastrutture in zona, come il garage di Santa Marta, spiega Musolino, «non devono essere pensate come elementi di rottura. Il dialogo ci sarà – assicura – e anche la ripiantumazione degli alberi. Voglio ricordare che esistono delle leggi precise in merito, e tutto il lavoro fin qui svolto, nella zona un tempo adibita al deposito carrozze dei treni per il lavaggio, è stato portato avanti da Rfi (Retete ferroviaria italiana). Ci sarà massimo coinvolgimento della popolazione – assicura il presidente – Non rispondo a un processo che i comitati fanno alle intenzioni, non essendoci ancora un progetto definitivo da presentare».

Tesa 4 prevede un investimento complessivo tutto dell’Ateneo di 9,5 milioni di euro. Il magazzino, ex Visconti, amplificherà la valenza del luogo: realizzato in legno e mattoni per il porto franco a fine ottocento, e rinforzato con il calcestruzzo negli anni ‘20 dopo un incendio, oggi è in stato di abbandono. A fine lavori, nel 2022 secondo Bugliesi, ospiterà un auditorium e 11 aule di varie dimensioni (con 1.098 posti su una superficie di quasi 1.400 metri quadrati), una caffetteria, spazi per l’incontro, lo studio e il co-working, per la ricerca e la didattica, e uffici.

«Un piano pensato molto tempo fa e che avrà a breve un progetto esecutivo prima del termine del mio incarico a settembre», dice Bugliesi. «Un’opera collettiva. Senza collettività l’architettura è destinata a naufragare – dice Cecchetto – Quando abbiamo vinto la gara due anni fa non abbiamo capito subito l’importanza del coinvolgimento del porto: le zone portuali sono quelle in cui si esprime al meglio la potenzialità di una città. Il fronte acqueo condiziona l’organizzazione dello spazio che è condiviso tra scalo marittimo e città. Nei rendering vorrei vedere più movimento, disordine, qualcuno seduto per terra, le pareti della Science Gallery con scritte e disegni e persone che entrano, escono, si incontrano al piano terra e sulle scale».

Tesa 4 sarà in 4 piani. Piano terra e primo piano con aule, un sottotetto, e una vista sul canale della Giudecca. Proprio sui piani affacciati all’acqua nascerà la Science Gallery Venice su due piani. Aperta ai residenti, agli studenti, ai visitatori, alla città e polo didattico. Tesa 4 è anche il luogo privilegiato del contatto fra le due università: Ca’ Foscari e lo Iuav, che sta accanto. «L’Amministrazione è stata presente in modo attivo – ricorda Giorgia Pea consigliera delegata alla Cultura del Comune di Venezia – Il dialogo fra le istituzioni, la città e il porto è stato intenso, continuo e proficuo. Ringrazio il rettore Bugliesi per il carattere di apertura alle giovani generazioni e ai “foresti” che ha contraddistinto il suo mandato. Dobbiamo creare al livello urbanistico un accesso più fruibile a questo luogo strategico che è il polo didattico di San Basilio – afferma Pea – È un impegno che la prossima amministrazione si dovrà assumere e per il quale, nel caso, continuerò impegnarmi perché si crei una cerniera di apertura, non di chiusura, fra terra e acqua».

Rispetto al rapporto con le altre Science Gallery internazionali, «Venezia assumerà il ruolo di città di “contaminazione” e incontro fra culture, studenti, professori, ricercatori, artisti e turisti, incoraggiati a condividere e allargare i propri orizzonti – spiega il direttore della Science Gallery Neal Hartman -. Ca’ Foscari chiama tutti a contribuire attivamente ai suoi valori: sostenibilità, accessibilità e inclusione».

Antonella Gasparini