Prezzi mascherine folli, Finanza nelle sedi Amazon e Ebay

Guardia di Finanza negli uffici di Amazon e eBay: i militari indagano sui prezzi delle mascherine poste in vendita in questi giorni per il coronavirus.

L’operazione è del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano. Oggi effettuate acquisizioni di documenti e dati nelle sedi di Amazon e eBay nell’ambito dell’inchiesta.

Titolari del fascicolo sono i procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco.

L’ipotesi parla di “manovre speculative” nelle vendite a prezzi folli di mascherine, gel disinfettanti e altri prodotti sanitari in questi giorni di emergenza Coronavirus.

Il fascicolo, che ipotizza speculazioni sui prezzi di “generi di prima necessità”, al momento è a carico di ignoti.