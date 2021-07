Positività in centri estivi dei bambini del veneziano

C’è ancora trepida attesa per la situazione in diversi centri estivi del Veneziano.

C’è, per il momento, un cluster accertato a Pianiga: l’indagine dei contatti del primo contagio ha permesso di scoprire altre tre infezioni tra i bambini.

Sono ora altri 58 i tamponi molecolari in attesa di risposta a seguito dell’individuazione delle positività tra i piccoli e gli animatori.

La prima segnalazione è partita dal centro estivo “Il sole”. Nel momento in cui un bambino dimostrava di avere la febbre sono partiti i protocolli di sicurezza.

Il tampone ha confermato la positività del bambino, quindi sono partiti i test e l’isolamento per i compagni.

In centri estivi di Marghera sono stati individuati altri due casi nel weekend.

L’indagine epidemiologica ha poi evidenziato la positività del padre di uno dei due.

Altri tre centri estivi della provincia hanno segnalato positività nei primi giorni di questa settimana.

Decine di risposte ai test sono attese per conoscere la sorte dei contatti ravvicinati.

Infine l’ultima segnalazione, arrivata ieri: una positività in un centro estivo a Lido.