Porto off-shore: tempi lunghi e incertezza sulla crocieristica

Le 11 proposte per il concorso di idee del porto Off-shore di Venezia arrivate all’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale sono state accolte con ottimismo.

C’è chi ha letto in questa nutrita partecipazione un inaspettato interesse per Venezia ma in realtà non si tratta di interesse per la città, ma per i finanziamenti che Venezia attira e riesce a muovere. Tanto è vero che, viste le tempistiche, ci vorranno anni per avere un porto fuori dalla Laguna. Allora avrà ancora senso il progetto? Soprattutto per la crocieristica? Su questo, ad esempio, non è chiaro perché si è voluta inserire una clausola che esclude la Duferco.

In attesa dei tempi non chiari di realizzazione dell’off-shore, si devasterà la Laguna, permettendo lo scavo ulteriore del Canale dei Petroli e del Vittorio Emanuele, e si creeranno le banchine a Porto Marghera, col rischio che diventino cattedrali nel deserto, viste le crescenti incertezze sulle crociere, dovute alla pandemia, che è tutt’altro che finita. E’ ragionevole pensare che l’intero comparto andrà incontro a una flessione nei prossimi anni, perché si è dimostrato un modo di fare turismo potenzialmente rischioso. Noi invece continuiamo a puntare su quello, facendoci finanziare progetti con soldi pubblici? Chi si vuole salvare veramente? Venezia e i suoi abitanti oppure certi interessi?

Giovanni Andrea Martini