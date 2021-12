Pontile Actv Giudecca Palanca sospeso quattro giorni

AVM/Actv informa che, per improcrastinabili lavori di manutenzione alle strutture di approdo, l’impianto di Giudecca Palanca sarà sospeso per un massimo di quattro giorni consecutivi di intervento.

Il pontile sarà sospeso da inizio servizi, cioè lunedì 20 dicembre 2021 fino a termine lavori (previsti entro il 23 dicembre 2021), salvo possibile compressione dei tempi di cantiere.

La sospensione è motivata dalla necessità di consentire l’effettuazione dei lavori in massima sicurezza ed evitare possibili cedimenti durante le festività natalizie, quando i tempi di intervento sarebbero stati sicuramente maggiori.

Per ridurre i disagi, per tutta la durata dell’intervento, saranno attivate due navette di collegamento e partenza dall’approdo di Molino Stucky con partenze:

1. Molino Stucky – Zattere – San Basilio – Molino Stucky dalle ore 06:48 alle ore 22:36 ai minuti 00, 12, 24, 36 e 48

2. Molino Stucky – Redentore – Zattere – Molino Stucky dalle ore 06:52 alle ore 22:40 ai minuti 04, 16, 28, 40 e 52

Tali navette, operanti ogni 6 minuti, sono ottimizzate – in termini di orario – per consentire l’interscambio con le linee in transito a Zattere e Redentore (linee 2, 4.1/4.2, 5.1/5.2 e 6) e consentire così un accesso immediato ai servizi di interesse primario per la cittadinanza.

AVM/Actv precisa che le notizie di stampa diffuse in questi giorni da alcuni media locali e riprese anche sui social, si basano su documenti interni ed hanno avuto l’effetto di generare solo confusione tra la cittadinanza.

L’obiettivo del Gruppo AVM è quello di ridurre al massimo i disservizi, garantendo una valida alternativa con la navetta operativa per 16 ore al giorno.

L’intervento all’impianto di Giudecca Palanca permetterà di svolgere una manutenzione straordinaria per una maggiore sicurezza dei passeggeri.