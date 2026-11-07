Due anni di proteste in Serbia: il racconto del Movimento che ha sconfitto Vucic

Marina Lalovic ripercorre nel programma 24MM il biennio di mobilitazioni popolari in Serbia che ha cambiato l’esito politico del Paese. Le proteste, durate due anni, sono al centro del racconto journalistico trasmesso da RaiNews il 5 novembre 2026.

Secondo la ricostruzione offerta nel servizio, quelle due stagioni di manifestazioni hanno portato alla sconfitta del presidente Aleksandar Vucic. Parallelamente, la Lista degli Studenti è risultata vincente, ottenendo il successo elettorale che segna un nuovo assetto politico.

Il pezzo analizza le fasi della protesta e il percorso che ha condotto al risultato elettorale, mettendo a fuoco il ruolo della mobilitazione civica nel determinare il cambiamento. L’approfondimento è parte della rubrica 24MM, che dedica attenzione agli scenari internazionali e ai movimenti sociali.