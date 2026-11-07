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Trieste celebra i cento anni della fantascienza con oltre 60 anteprime e un omaggio a Roger Corman

Il Trieste Science+Fiction Festival, fino all’8 novembre 2026, festeggia il centenario della fantascienza con oltre 60 anteprime, omaggi a Roger Corman e Herzog fuori concorso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Trieste. Il festival che unisce cinema, scienza e immaginario torna in città per celebrare il secolo della fantascienza: il Trieste Science+Fiction Festival, organizzato da La Cappella Underground, è in programma fino all’8 novembre nella sua 26ª edizione.

La rassegna presenta più di 60 anteprime tra cortometraggi e lungometraggi, con ospiti internazionali — registi, attori e autori — e proiezioni ospitate al Politeama Rossetti e al Cinema Ariston. Sono previste anche iniziative e incontri in piazza della Borsa.

Il festival assume il centenario del 1926 come filo conduttore: in quell’anno Hugo Gernsback lanciò la rivista Amazing Stories, che coniò il termine “scientifiction” e viene indicata come la nascita della fantascienza moderna.

Il direttore artistico Alan Jones sottolinea come il genere sia ormai esploso nel mainstream, tra riconoscimenti importanti e successi indipendenti, e rilancia il ruolo del festival nella scoperta di nuovi talenti.

L’omaggio a Roger Corman è uno dei punti forti della manifestazione: in ricordo del suo centenario sono in programma tre film e sarà presente la moglie Julie. Chiude la rassegna, fuori concorso, il nuovo film di Werner Herzog, Bucking Fastard.

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Tra gli ospiti figurano Paolo Strippoli e Mauro Repetto, entrambi al debutto nella fantascienza con un romanzo. Il programma include incontri su scienza, intelligenza artificiale e videogiochi; torna Artificial Universe, la sezione dedicata ai cortometraggi realizzati con l’IA.

Non mancano poi il premio Mondofuturo e iniziative rivolte a famiglie e scuole, pensate per coinvolgere pubblici diversi e promuovere confronti sul rapporto tra tecnologia e immaginazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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