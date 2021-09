Polizia in Piazza Ferretto (Mestre) per la festa di San Michele Arcangelo

Come ogni anno il 29 settembre la Polizia di Stato festeggia in tutto il Paese il suo Santo Patrono San Michele Arcangelo mediante manifestazioni civili e religiose.

Nella mattinata di oggi 29 settembre alle ore 10.00, infatti, una rappresentanza della Polizia di Stato parteciperà a Mestre, in Piazza Ferretto, alla cerimonia dell’Alzabandiera curata dall’Amministrazione Comunale, alla presenza delle massime autorità cittadine.

Successivamente, dalle ore 15.00 alle 19.00, uomini e mezzi saranno presenti nella stessa piazza, nelle vicinanze del Duomo di Mestre, dove verranno allestiti stand divulgativi sia della Questura che delle varie Specialità che compongono la Polizia di Stato al fine di far conoscere alla cittadinanza ed ai più piccoli le attività che quotidianamente interessano e coinvolgono i poliziotti.

Per promuovere i molteplici settori saranno presenti, ad esempio, autoveicoli, moto ed acquascooter con i colori d’istituto della Questura di Venezia e della Polizia Stradale, Cinofili, Artificieri e Polizia Scientifica con la loro strumentazione da esporre e far visionare ai cittadini, nonché vari gadget e materiale illustrativo.

Successivamente, una rappresentanza della Polizia di Stato parteciperà alla Santa Messa in onore del Santo Patrono officiata dal Patriarca di Venezia, Arcivescovo Francesco Moraglia presso il Duomo di San Lorenzo alle ore 18.30.