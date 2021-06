Plateatici “aperti”: a Venezia sempre più tavolini e sedie

Con la ripresa di tutte le attività, i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia, come bar e ristorazioni, cercano di recuperare, in parte, il danno economico provocato dalle chiusure e dalle restrizioni.

Aumentano dunque le richieste di concessione o allargamento dei plateatici che consentono ai commercianti veneziani di tirare il fiato e di poter guardare avanti, spinti da un istinto di sopravvivenza e di recupero della fiducia minata dalle ripercussioni della pandemia.

Il Comune, che si è già dichiarato favorevole, ha ricevuto negli ultimi due mesi, 268 richieste (171 nuovi plateatici) 47 delle quali, in terraferma e 27 nelle isole.

I dati aprono a riflessioni vecchie e nuove sull’uso della città, sull’offerta turistica, sulle attività lavorative, su occupazione e disoccupazione, sui licenziamenti e le assunzioni.

Un mondo variegato, letto tra emergenza lavoro e salvaguardia del territorio, animerà nei prossimi giorni il dibattito in laguna.

Colpa dei tavolini e delle sedie, degli ombrelloni? Certo che no. Meglio appellarsi alla responsabilità dei singoli e di tutti, perché i soggetti chiamati a interrogarsi sulle sorti di Venezia, sono tanti. E mai come ora è necessaria la coesione e la reciproca disponibilità all’ascolto. Già la pandemia ha creato un muro altissimo nella relazione umana, forse è meglio non crearne altri.

Gran parte della città comprende e approva la delibera comunale che recita ”I pubblici esercizi possono occupare suolo pubblico anche in deroga alle limitazioni poste dalle norme vigenti, con il massimo della semplificazione amministrativa possibile, fino al 31 Luglio”.

Quindi, campielli, calli, spazi adiacenti ai musei e alle chiese, potranno ospitare quanti vorranno bere, mangiare, ristorarsi all’aperto.

Il Comune però dovrà occuparsi anche di altri ‘problemi’ che la città vive e che riguarda tutte le attività produttive e che sono in relazione con l’occupazione dei plateatici.

Dagli arredi al sovraffollamento di strade pubbliche che intralcia il passaggio in prossimità dei ponti, impedendo il normale svolgimento di attività come trasporti, interventi d’impiantisti, traslochi, tutte categorie in crisi tanto quanto gli esercenti.

È pur brutto questo misurare con la bilancia i bisogni e ancor più brutta ne è la graduatoria, ma ci si dovrà pur occupare o spendere una parola verso chi non ha diritto a nessun plateatico, come i negozi che vendono vetro, calzolai, ceramisti, artigiani che da un espandersi di tavolini e sedie, passano all’invisibilità?

Uno sguardo a 360 gradi è necessario per risollevare la città che si aspetta attenzione e risposta in ragione della propria e altrui responsabilità.

Andreina Corso

(foto da repertorio)