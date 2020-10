In casa una pistola carica con 6 colpi: arrestato 56enne di Dolo

In casa aveva una pistola carica di 6 colpi, una magnum che aveva rubato nel 2014.

Un uomo con precedenti è stato arrestato a Dolo dai carabinieri e un altro è stato denunciato a piede libero. Prosegue la serrata attività di controllo da parte dei carabinieri della Tenenza di Dolo, volta al contrasto dei reati connessi agli stupefacenti, che già lo scorso lunedì li aveva condotti sino a Campolongo Maggiore, dove sono stati arrestati due fratelli trovati in possesso di 5 kg di marijuana, nonché oltre 50 petardi per un totale di 1,6 kg di polvere pirica.

Ieri pomeriggio sono stati controllati a Dolo, per strada, un 56enne del luogo ed un 72enne di Padova, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti.





In particolare, i militari hanno arrestato il 56enne, he all’esito della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, ma soprattutto di una pistola. Una rivoltella calibro 357 magnum, oggetto di furto perpetrato in provincia di Gorizia nel 2014, con 6 colpi del medesimo calibro nel tamburo e ulteriori 18 cartucce, per un totale di 24 proiettili, tutto rinvenuto nel garage dell’abitazione.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione illegale di arma da sparo ed è stato accompagnato alla casa circondariale di Veneria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, i militari hanno denunciato in stato di libertà il 72enne che è stato trovato in possesso di un coltello, mentre anche nell’abitazione di quest’ultimo è stato rinvenuto e posto a sequestro un bilancino di precisione.