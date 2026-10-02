Il gas scivola ad Amsterdam: i future Ttf perdono lo 0,79% a 71,79 €/MWh

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Milano, 1 ottobre 2026 – Avvio negativo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, parametro di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, registrano una flessione.
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Nella prima rilevazione i contratti Ttf sono scesi dello 0,79%, attestandosi a 71,79 euro al megawattora.
La variazione percentuale è riportata come calo dello 0,8% nel sommario della seduta di apertura.