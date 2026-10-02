5 x 1000
HomenotizieIl gas scivola ad Amsterdam: i future Ttf perdono lo 0,79% a...

Il gas scivola ad Amsterdam: i future Ttf perdono lo 0,79% a 71,79 €/MWh

Il gas apre in calo sul mercato di Amsterdam: i future Ttf cedono lo 0,79% e scendono a 71,79 euro al megawattora, riferimento per il metano in Europa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Milano, 1 ottobre 2026 – Avvio negativo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, parametro di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, registrano una flessione.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Nella prima rilevazione i contratti Ttf sono scesi dello 0,79%, attestandosi a 71,79 euro al megawattora.

La variazione percentuale è riportata come calo dello 0,8% nel sommario della seduta di apertura.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE