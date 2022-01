Pirati informatici hanno pubblicato i dati trafugati dalla casa di riposo di San Donà ma nessuna domanda di riscatto era giunta

Gli hacker informatici non guardano in faccia nessuno, si manifestano a loro piacere e contaminano i malcapitati. Neppure la Casa di Riposo di San Donà è stata risparmiata dal furto dei nominativi e dalla pubblicazione dei dati sensibili degli ospiti della struttura e dopo la denuncia, sarà compito dell’Isvlo Srl, l’Impresa Socio sanitaria Veneto orientale, che dal 2018 si fa carico della residenza, sbrogliare una matassa di cui sembra difficile trovare il bandolo. Odiosa la sottrazione delle cartelle cliniche, delle prescrizioni mediche coi nomi dei pazienti e le firme dei medici, ai turni del personale.

Per ora l’amministratore delegato Paolo Dalla Bella, sta valutando con i suoi collaboratori, se vi siano precedenti a questa incursione e ci tengono a rassicurare i familiari degli ospiti ritenendo che possa trattarsi di virus informatici, in questo periodo molto presenti dovunque e la loro ripetersi meriterebbe un’analisi accurata. Qualche sospetto l’avevano sollecitato alcuni fatti accaduti a fine estate, e l’Amministratore e il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, superando tecnicamente i problemi.

Oggi più che mai si parla di attacchi hacker e di eventuali richieste di riscatto per evitarne l’uso e l’abuso. La lista dei nomi sottratta, riguarda in gran parte persone che non ci sono più e medici e operatori già in quiescenza. Non dovrebbero sussistere rischi, ma la cosa non è certo piacevole.

La denuncia alla Polizia postale è d’obbligo ma l’Amministrazione desidera rassicurare i parenti delle persone ricoverate, garantendo che non ci sarà nessuna conseguenza a quest’atto tuttavia vandalico.

Atto che preoccupa anche le rappresentanze sindacali per il clima d’incertezza che si è venuto a creare e per la violazione della privacy degli ospiti e delle loro famiglie. Il Sindaco Andrea Cereser con i suoi rappresentanti nominati nel Cda accosterà l’indagine dell’Isvlo, per motivi di necessaria chiarezza e di prevenzione alle minacce sempre più presenti e negative dell’era digitale.

“Abbiamo dato mandato ai nostri legali affinché facciano le dovute verifiche per poi procedere con la Polizia Postale e il Garante della Privacy» ha detto Paolo Della Bella, amministratore delegato di Isvo. I dati sono stati comunque pubblicati e dalla casa di riposo confermano che mai è giunta una richiesta di denaro da ricattatori informatici.

L’altro caso eclatante di questi giorni riguarda invece la Ulss 6 Euganea. L’attacco hacker alla Ulss di Padova, alla fine, si è concluso con la pubblicazione on line dei dati più sensibili in assoluto delle persone, quelle che riguardano il loro stato di salute, le loro malattie, con tutti i nomi, cognomi, indirizzi, esami fatti, ecc..

I dati sono stati pubblicati sui social. Si tratta di informazioni sensibili sottratte da degli hacker dall’archivio digitale dell’Ulss 6 Euganea (Padova).

L’Azienda, dopo il furto informatico, è finita sotto ricatto economico e la scadenza era per sabato notte ma gli stessi ladri informatici avevano annunciato la dilazione della pubblicazione per tre giorni. Poi, in realtà, hanno agito subito anche di fronte al fatto che la Ulss 6 da sempre ha sostenuto che non avrebbe sborsato un soldo.

L’Azienda Ulss 6 Euganea ha reso noto che sono 9346, suddivisi in 51 cartelle, i file pubblicati dagli hacker. L’azienda sociosanitaria ha lavorato e lavora tuttora in stretto e costante contatto con la Procura della Repubblica e la Polizia postale.