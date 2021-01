Piazza Ferretto: sfonda vetrina con un tombino per rubare bottiglie esposte

Una pattuglia del Reggimento Lagunari Serenissima, impegnata nel servizio Strade Sicure, ha bloccato ieri sera un uomo che dopo aver sfondato la vetrina di un negozio di Piazza Ferretto a Mestre, ha rubato alcune bottiglie che erano in esposizione.

I militari che si trovavano poco lontano hanno udito un rumore di vetri infranti e si sono avvicinati vedendo l’uomo in un negozio della piazza che stava cercando di prelevare alcune bottiglie dalla vetrina.

I militari, fatta arrivare la volante, hanno consegnato l’uomo alla polizia di Stato.

Si tratta di un cittadino rumeno, D.C., di anni

sponsor

40, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli operatori di polizia hanno appurato da un primo controllo presso il negozio che l’uomo aveva sfondato la vetrina dell’attività con un tombino divelto poco lontano.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto dagli agenti di polizia per tentato furto aggravato, così come anche denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di una tessera sanitaria rubata.

commercial



(Rip.)

Una pattuglia del Reggimento Lagunari Serenissima, impegnata nel servizio Strade Sicure, ha bloccato ieri sera un uomo che dopo aver sfondato la vetrina di un negozio di Piazza Ferretto a Mestre, ha rubato alcune bottiglie che erano in esposizione.

I militari che si trovavano poco lontano hanno udito un rumore di vetri infranti e si sono avvicinati vedendo l’uomo in un negozio della piazza che stava cercando di prelevare alcune bottiglie dalla vetrina.

I militari, fatta arrivare la volante, hanno consegnato l’uomo alla polizia di Stato.

Si tratta di un cittadino rumeno, D.C., di anni

40, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli operatori di polizia hanno appurato da un primo controllo presso il negozio che l’uomo aveva sfondato la vetrina dell’attività con un tombino divelto poco lontano.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto dagli agenti di polizia per tentato furto aggravato, così come anche denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di una tessera sanitaria rubata.