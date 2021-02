Infiltrazioni e muffa a Pianiga: dopo 10 anni impresa condannata. Contava sulla prescrizione

Sette proprietari di appartamenti, a Cazzago, dopo i problemi riscontrati negli immobili acquistati, dopo una lunga battaglia giudiziaria, hanno avuto soddisfazione con il tribunale che ha ritenuto responsabile anche il direttore lavori, con una sentenza significativa anche sulla prescrizione.

Subito erano partite le contestazioni per opere edilizie realizzate non a dovere e i vizi che si sono ritrovati cinque famiglie di Cazzago di Pianiga erano proprio marchiani: la loro palazzina faceva acqua, nel vero senso della parola.

C’è voluta una battaglia di quasi tre lustri conclusa con la Corte d’Appello di Venezia che ha dato loro ragione condannando l’impresa committente, quella che ha realizzato la maggior parte degli interventi e il direttore lavori, in solido, a risarcire i danneggiati con una somma di circa 120mila euro: una sentenza, quella depositata il 27 gennaio 2021 dai giudici lagunari, rilevante anche per quel che riguarda l’aspetto della prescrizione.

I sette cittadini

si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A. nel 2007 avendo acquistato i 5 appartamenti di un complesso condominiale costruito in via Molinella dalla allora Thermoidraulica snc.

Dopo un anno e fino al 2011 avevano iniziato a evidenziarsi gravi problemi, nelle singole unità immobiliari e nelle parti comuni, e restavano opere da ultimare.

Infiltrazioni, fessurazioni, distacchi di intonaco e dipintura, ammaloramento e annerimento delle pareti, muffa, tegole rotte, rivestimenti in marmo con problemi di tenuta stagna, distacco dei battiscopa e del pavimento in legno, solo per citare alcuni dei “difetti” (un eufemismo) lamentati che potevano rientrare nei vizi meritevoli di tutela ex articolo 1669 del codice civile, “rovina e difetti di cose immobili”, di cui l’appaltatore è responsabile per dieci anni dal loro manifestarsi.

I proprietari hanno segnalato la pesante situazione alla ditta costruttrice-venditrice, Thermoidraulica, e a quella che aveva effettuato gran parte delle opere, l’impresa edile Andriolo, ma nonostante le rassicurazioni che avrebbero provveduto, a parte un piccolo intervento di ripristino, nessuno ha più fatto nulla.

I danneggiati

si sono quindi rivolti a Studio3A (sede di Dolo), società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che, dopo aver appurato con un proprio perito l’effettiva sussistenza dei gravi difetti costruttivi e di finitura dell’immobile, ha formalmente richiesto alle due imprese di farsene carico.

Non ottenendo risposta, attraverso gli avv. Andrea Piccoli, del foro di Treviso, e Alessandro Menin, del foro di Venezia, è stata allora tentata la strada della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi.

Dopo lunghe peripezie, legate anche alle vicende societarie delle imprese, nel febbraio 2014, è stata riconosciuta la gravità dei vizi costruttivi ritenendo responsabili le due imprese più il direttore dei lavori, geometra L.O. .

Ma neanche questo è bastato ai tre soggetti per ammettere le loro responsabilità.

Così, nel marzo 2015, non è rimasto che presentare, sempre con gli avv. Piccoli e Menin, una citazione in causa avanti il Tribunale di Venezia.

E il giudice, dott.ssa Maddalena Bassi, con sentenza del settembre 2019, ha dato ragione ai danneggiati e ai loro patrocinatori, ritenendo tutte le parti citate responsabili degli addebiti e condannandoli in solido tra loro (determinando anche la percentuale) a risarcirli della somma di 73mila euro oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 2011 e al pagamento di tutte le spese per le tante consulenze tecniche e quelle di lite: una cifra complessiva di 120mila euro.

Ma non era ancora finita dato che le imprese e il professionista

appellavano la sentenza contestando ancora nel merito le sussistenza e gravità dei vizi e la loro responsabilità ma anche sostenendo soprattutto la tesi che il diritto dei proprietari degli immobili di cui all’art. 1669 c.c. si sarebbe prescritto in quanto le domande risarcitorie sarebbero state azionate dopo il termine di prescrizione.

Ma la quarta sezione civile della Corte d’appello, presieduta dal giudice dott. Giovanni Callegarin, ha rigettato l’appello confermando in buona sostanza la liquidazione del danno già fissata in primo grado (decurtata di soli 1.700 euro) e chiarendo un punto rilevante a carattere generale.

I giudici territoriali hanno ribadito che il termine decadenziale per presentare le domande risarcitorie decorre dal giorno in cui il danneggiato consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, “non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza ovvero i semplici sospetti”: conoscenza che i proprietari degli immobili, nello specifico, avevano raggiunto solo dopo la prima relazione tecnica effettuata da un professionista nel 2011, e quindi non dal 2007-2008.

Ma, soprattutto, hanno affermato che la notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva, rientrando quest’ultima nella categoria dei giudizi conservativi, determina l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento: conclusione che, ha stabilito la Corte, convenendo con l’interpretazione del giudice di primo grado e dei legali dei danneggiati, coincide non con il deposito della relazione del consulente nominato, come accade per l’Accertamento Tecnico Preventivo, ma con la chiusura della procedura da parte del giudice.

“Una soluzione – recita la sentenza – conforme ai principi generali che si desumono









dagli artt. 2943 e 2945 c.c. in base ai quali ogni giudizio, di cognizione, cautelare o esecutivo, interrompe la prescrizione e tale effetto interruttivo perdura fino a quando non sia terminato il relativo procedimento e la cui ratio consiste nella considerazione che fino a quando un diritto è trattato avanti a un giudice non possa decorrere la prescrizione”. Nel caso di specie, il procedimento ex art. 696 bis del Codice di Procedura Penale (ossia la consulenza tecnica preventiva) era stato dichiarato chiuso dal giudice il 4 luglio 2014 e la successiva citazione in causa era stata notificata il 20 marzo 2015, quindi ampiamente entro i termini di un anno.